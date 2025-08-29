Antena Căutare
Home Lifestyle Food Clătite pufoase cu caise. Rețeta perfectă pentru un mic-dejun de vară

Clătite pufoase cu caise. Rețeta perfectă pentru un mic-dejun de vară

Clătitele pufoase cu caise sunt un răsfăț de vară, perfect atât pentru micul dejun, cât și pentru un desert rapid. Gustul dulce-acrișor al caiselor se îmbină cu textura moale și aerată a aluatului, rezultând un preparat care poate fi adaptat cu ușurință în funcție de preferințe.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 09:35 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 10:16
Clătitele cu caise se pot servi simple sau cu frișcă, sos de vanilie, sos de caramel | Shutterstock

Servite simple, cu un praf fin de zahăr pudră, clătitele cu caise păstrează prospețimea fructelor și aroma lor naturală. Pentru cei care preferă un plus de prospețime, fructele proaspete – felii de caise, piersici sau fructe de pădure – completează perfect gustul, aducând și o notă crocantă și zemoasă. Dacă se dorește o variantă mai ușoară, un sos cremos din iaurt grecesc, miere și un strop de scorțișoară aduce echilibru și răcorire.

Pe de altă parte, pentru momentele în care vrei să transformi clătitele într-un desert decadent, poți adăuga frișcă naturală sau o cupă de înghețată de vanilie, peste care să torni un sos cald de caramel sau ciocolată. Nucile, migdalele sau alunele tocate, presărate la final, oferă textură și un contrast plăcut.

CITEȘTE ȘI: Ce să faci să nu se mai lipsească de tigaie clătitele. Trucuri simple

Rețetă rapidă de clătite cu caise

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

  • 200 g făină albă
  • 2 ouă medii
  • 300 ml lapte
  • 2 linguri de zahăr
  • 1 pliculeț zahăr vanilat
  • 1 vârf de cuțit sare
  • 4–5 caise coapte
  • 20 g unt sau ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Se spală și se curăță de sâmburi caisele, apoi se taie în cubulețe mici. Se cerne într-un bol făina, se adaugă sarea, zahărul și zahărul vanilat. Se bat ouăle și se încorporează treptat în amestec, alternând cu laptele, până se obține un aluat omogen, fluid și fără cocoloașe. Se adaugă bucățelele de caise și se amestecă ușor, pentru a nu le zdrobi.

Se încinge untul sau uleiul într-o tigaie antiaderentă și se toarnă câte un polonic din compoziție, lăsând clătita să se coacă 1–2 minute pe fiecare parte, până devine aurie. Se repetă procedeul până la terminarea aluatului, păstrând clătitele calde. Se servesc simple, pudrate cu zahăr sau însoțite de iaurt cu miere, frișcă ori sos de vanilie.

CITEȘTE ȘI: Clătite cu mascarpone și dulceață. Desertul care te va cuceri

Trucuri pentru clătite pufoase

Trucurile pentru clătite pufoase încep cu alegerea ingredientelor potrivite și respectarea câtorva pași esențiali în preparare. În primul rând, aluatul trebuie să fie suficient de aerat, iar acest lucru se obține prin cernerea făinii înainte de utilizare și prin baterea ouălor până devin spumoase. Incorporarea lichidelor – lapte, apă minerală sau iaurt – se face treptat, amestecând ușor pentru a păstra aerul format în compoziție. Adăugarea unei cantități mici de bicarbonat de sodiu sau praf de copt poate contribui suplimentar la creșterea pufoasă a clătitelor, mai ales dacă în rețetă se folosesc ingrediente mai dense, cum ar fi făina integrală.

Temperatura tigăii este, de asemenea, importantă: aceasta trebuie să fie bine încinsă înainte de a turna aluatul, însă focul nu trebuie să fie prea mare, pentru a permite clătitei să crească și să se coacă uniform, fără a se arde la suprafață. Întoarcerea clătitei trebuie făcută cu grijă, doar după ce marginile încep să se desprindă și apar primele bule la suprafață, semn că structura s-a stabilizat.

Un alt secret este să lași aluatul să se odihnească 15–30 de minute înainte de gătire, pentru ca făina să absoarbă uniform lichidele și glutenul să se relaxeze. În plus, folosirea apei minerale în loc de o parte din lapte adaugă un plus de aerare, rezultând clătite mai ușoare și mai fragede. Servirea imediată după preparare păstrează textura pufoasă, dar dacă acestea trebuie păstrate, este indicat să fie acoperite cu un prosop curat pentru a nu se usca.

CITEȘTE ȘI: Clătite americane cu mascarpone și căpșuni. Ce să adaugi pentru un gust perfect

Cu ce se pot servi

Clătitele pufoase cu caise se pot servi în multe combinații delicioase, în funcție de momentul zilei și de preferințe. Cea mai simplă variantă este să fie pudrate cu zahăr vanilat sau zahăr pudră, care pune în valoare aroma dulce-acrișoară a caiselor. Pentru un plus de prospețime, se pot adăuga felii de caise proaspete, piersici sau fructe de pădure, care echilibrează gustul și aduc o textură crocantă și zemoasă.

O altă opțiune este servirea lor cu un sos de iaurt grecesc amestecat cu miere și puțină scorțișoară, pentru o variantă mai ușoară și răcoritoare. Dacă se dorește un desert mai indulgent, clătitele pot fi însoțite de frișcă naturală sau o cupă de înghețată de vanilie ori fructe, iar peste ele se poate turna un sos cald de caramel sau ciocolată.

Pentru un mic dejun mai consistent, clătitele cu caise merg foarte bine alături de nuci, migdale sau alune tocate, presărate deasupra, sau chiar cu un strat subțire de cremă de brânză dulce. Astfel, preparatul capătă un echilibru perfect între dulceața fructelor, cremozitate și note crocante, fiind potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Top 10 retețe pentru un picnic reușit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?"
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20
Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Vineri, 29.08.2025, 09:15 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00 Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Joi, 28.08.2025, 15:11
Mai multe
Citește și
Iubești zmeura? Trebuie neapărat să încerci aceste 5 deserturi
Iubești zmeura? Trebuie neapărat să încerci aceste 5 deserturi
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
Rețeta de șnitel vienez a lui Nicolai Tand. Ce ingrediente folosește
Rețeta de șnitel vienez a lui Nicolai Tand. Ce ingrediente folosește
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x