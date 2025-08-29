Clătite pufoase cu caise. Rețeta perfectă pentru un mic-dejun de vară

Clătitele pufoase cu caise sunt un răsfăț de vară, perfect atât pentru micul dejun, cât și pentru un desert rapid. Gustul dulce-acrișor al caiselor se îmbină cu textura moale și aerată a aluatului, rezultând un preparat care poate fi adaptat cu ușurință în funcție de preferințe.

Clătitele cu caise se pot servi simple sau cu frișcă, sos de vanilie, sos de caramel | Shutterstock

Servite simple, cu un praf fin de zahăr pudră, clătitele cu caise păstrează prospețimea fructelor și aroma lor naturală. Pentru cei care preferă un plus de prospețime, fructele proaspete – felii de caise, piersici sau fructe de pădure – completează perfect gustul, aducând și o notă crocantă și zemoasă. Dacă se dorește o variantă mai ușoară, un sos cremos din iaurt grecesc, miere și un strop de scorțișoară aduce echilibru și răcorire.

Pe de altă parte, pentru momentele în care vrei să transformi clătitele într-un desert decadent, poți adăuga frișcă naturală sau o cupă de înghețată de vanilie, peste care să torni un sos cald de caramel sau ciocolată. Nucile, migdalele sau alunele tocate, presărate la final, oferă textură și un contrast plăcut.

Rețetă rapidă de clătite cu caise

Ingrediente

200 g făină albă

2 ouă medii

300 ml lapte

2 linguri de zahăr

1 pliculeț zahăr vanilat

1 vârf de cuțit sare

4–5 caise coapte

20 g unt sau ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Se spală și se curăță de sâmburi caisele, apoi se taie în cubulețe mici. Se cerne într-un bol făina, se adaugă sarea, zahărul și zahărul vanilat. Se bat ouăle și se încorporează treptat în amestec, alternând cu laptele, până se obține un aluat omogen, fluid și fără cocoloașe. Se adaugă bucățelele de caise și se amestecă ușor, pentru a nu le zdrobi.

Se încinge untul sau uleiul într-o tigaie antiaderentă și se toarnă câte un polonic din compoziție, lăsând clătita să se coacă 1–2 minute pe fiecare parte, până devine aurie. Se repetă procedeul până la terminarea aluatului, păstrând clătitele calde. Se servesc simple, pudrate cu zahăr sau însoțite de iaurt cu miere, frișcă ori sos de vanilie.

Trucuri pentru clătite pufoase

Trucurile pentru clătite pufoase încep cu alegerea ingredientelor potrivite și respectarea câtorva pași esențiali în preparare. În primul rând, aluatul trebuie să fie suficient de aerat, iar acest lucru se obține prin cernerea făinii înainte de utilizare și prin baterea ouălor până devin spumoase. Incorporarea lichidelor – lapte, apă minerală sau iaurt – se face treptat, amestecând ușor pentru a păstra aerul format în compoziție. Adăugarea unei cantități mici de bicarbonat de sodiu sau praf de copt poate contribui suplimentar la creșterea pufoasă a clătitelor, mai ales dacă în rețetă se folosesc ingrediente mai dense, cum ar fi făina integrală.

Temperatura tigăii este, de asemenea, importantă: aceasta trebuie să fie bine încinsă înainte de a turna aluatul, însă focul nu trebuie să fie prea mare, pentru a permite clătitei să crească și să se coacă uniform, fără a se arde la suprafață. Întoarcerea clătitei trebuie făcută cu grijă, doar după ce marginile încep să se desprindă și apar primele bule la suprafață, semn că structura s-a stabilizat.

Un alt secret este să lași aluatul să se odihnească 15–30 de minute înainte de gătire, pentru ca făina să absoarbă uniform lichidele și glutenul să se relaxeze. În plus, folosirea apei minerale în loc de o parte din lapte adaugă un plus de aerare, rezultând clătite mai ușoare și mai fragede. Servirea imediată după preparare păstrează textura pufoasă, dar dacă acestea trebuie păstrate, este indicat să fie acoperite cu un prosop curat pentru a nu se usca.

Cu ce se pot servi

Clătitele pufoase cu caise se pot servi în multe combinații delicioase, în funcție de momentul zilei și de preferințe. Cea mai simplă variantă este să fie pudrate cu zahăr vanilat sau zahăr pudră, care pune în valoare aroma dulce-acrișoară a caiselor. Pentru un plus de prospețime, se pot adăuga felii de caise proaspete, piersici sau fructe de pădure, care echilibrează gustul și aduc o textură crocantă și zemoasă.

O altă opțiune este servirea lor cu un sos de iaurt grecesc amestecat cu miere și puțină scorțișoară, pentru o variantă mai ușoară și răcoritoare. Dacă se dorește un desert mai indulgent, clătitele pot fi însoțite de frișcă naturală sau o cupă de înghețată de vanilie ori fructe, iar peste ele se poate turna un sos cald de caramel sau ciocolată.

Pentru un mic dejun mai consistent, clătitele cu caise merg foarte bine alături de nuci, migdale sau alune tocate, presărate deasupra, sau chiar cu un strat subțire de cremă de brânză dulce. Astfel, preparatul capătă un echilibru perfect între dulceața fructelor, cremozitate și note crocante, fiind potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți.