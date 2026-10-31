Rețeta de plăcintă cu mere a Codrinei Apostol, moștenită de la bunica. Desertul copilăriei, cu un gust de neuitat

Rețeta de plăcintă cu mere a Codrinei Apostol, moștenită de la bunica și mama ei. Ingredientele și modul de preparare al desertului copilăriei.

Rețeta de plăcintă cu mere a Codrinei Apostol, moștenită de la bunica | instagram.com

Codrina Apostol a dezvăluit rețeta de plăcintă cu mere pe care a moștenit-o de la mama și bunica ei. Preparat cu mere din grădina bunicului, desertul îi amintește de copilărie și este acum preferatul fiului său, Victor. Rețeta este simplă, necesită ingrediente la îndemână, iar rezultatul este o plăcintă aromată, nu foarte dulce, care se păstrează bine câteva zile.

Codrina Apostol a împărtășit cu urmăritorii săi o rețetă de suflet, transmisă din generație în generație. Este vorba despre plăcinta cu mere pe care mama și bunica ei o pregăteau în copilărie și pe care acum o face, la rândul său, pentru familie.

Merele folosite provin din curtea bunicului, de la Pașcani, iar desertul este preferatul fiului său, Victor: „E singurul desert pe care mi-l cere să i-l pun în pachețelul pentru școală”, a mărturisit Codrina Apostol pe Instagram.

Potrivit acesteia, plăcinta nu este foarte dulce, se prepară din ingrediente simple și poate fi păstrată câteva zile.

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Ingrediente pentru plăcinta cu mere a Codrinei Apostol

Ingrediente pentru aluat

* 550 g de făină (cantitatea poate fi ajustată dacă aluatul este prea umed, în funcție de tipul de făină)

* 200 g de unt cu 82% grăsime, la temperatura camerei

* Un praf de sare

* 2 ouă

* 2 linguri de zahăr

* Esență de vanilie

* Esență de lămâie

* 2 linguri de iaurt cu 5% grăsime

* 6 linguri de lapte rece

* 6 linguri de apă minerală

* 1 plic de praf de copt

Ingrediente pentru umplutură

* 2 kg de mere

* 2–3 linguri de zahăr brun

* Scorțișoară, după gust (opțional)

Cum se prepară plăcinta cu mere după rețeta Codrinei Apostol

Pasul 1. Pregătirea aluatului

Într-un bol încăpător, amestecați untul aflat la temperatura camerei cu zahărul. Adăugați praful de sare și ouăle, apoi încorporați iaurtul, laptele rece, esența de vanilie și esența de lămâie.

Turnați apa minerală și adăugați praful de copt, amestecând bine ingredientele.

Pasul 2. Încorporarea făinii

Adăugați treptat făina, până când obțineți un aluat moale, dar nelipicios. Dacă aluatul este prea umed, mai puteți adăuga puțină făină.

Împărțiți aluatul în două părți și lăsați-l deoparte cât timp pregătiți umplutura.

Pasul 3. Pregătirea merelor

Curățați merele și dați-le pe răzătoare.

Puneți-le într-o tigaie sau într-o cratiță, adăugați zahărul brun și căliți-le până când scade zeama lăsată de fructe.

Dacă vă place aroma, adăugați scorțișoară după gust.

Pasul 4. Asamblarea plăcintei

Întindeți prima jumătate de aluat într-o foaie și așezați-o în tava de copt.

Înțepați foaia cu o furculiță, apoi distribuiți uniform umplutura de mere.

Întindeți a doua jumătate de aluat și așezați-o deasupra umpluturii, astfel încât să acoperiți întreaga suprafață.

Pasul 5. Coacerea

Introduceți plăcinta în cuptorul preîncălzit la 180°C și coaceți-o timp de 35–40 de minute.

După coacere, lăsați desertul să se răcească. Dacă doriți, îl puteți pudra cu zahăr înainte de servire.

Secretul plăcintei cu mere pregătite de Codrina Apostol

Unul dintre detaliile care fac această rețetă specială este simplitatea ingredientelor. Aluatul conține unt, iaurt, lapte și apă minerală, iar umplutura este pregătită din mere călite cu puțin zahăr brun.

Codrina Apostol spune că desertul nu este foarte dulce și că se păstrează bine câteva zile.

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