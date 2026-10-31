Rețeta de sărățele a Daianei Anghel de la Power Couple, moștenită de la bunica ei. Trucul pentru un gust deosebit

Daiana Anghel și-a dezvăluit rețeta de sărățele. Câștigătoarea Power Couple le pregătește așa cum o făcea și bunica ei.

Daiana Anghel și-a împărtășit rețeta de sărățele, pe care a moștenit-o de la bunica ei. Câștigătoarea Power Couple le pregătește din câteva ingrediente, la care adaugă și chimen.

Rețeta de sărățele a Daianei Anghel de la Power Couple

Ingrediente:

250 g făină

100 g unt

150 g telemea

2 ouă

o lingură de smântână

o lingură de lapte

1/2 linguriță de sare

chimen după gust

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Mod de preparare:

Într-un bol se amestecă și se omogenizează gălbenușurile cu smântâna. Se adaugă lapte, sare și telemea, iar într-un alt bol se adaugă făina și untul, care ar trebui scos din frigider cu 15 minute înainte de a fi pus în aluat.

Se amestecă făina și untul, peste care se adaugă apoi compoziția din primul bol. Trebuie frământat până când aluatul se leagă bine, iar mai apoi se întinde cu ajutorul unui sucitor, fără ca sărățelele să fie prea subțiri.

Pentru a evita să se lipească aluatul de sucitor, este bine să fie uns cu ulei înainte, iar mai apoi se taie fâșii și se pun într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se ung fâșiile cu albuș, peste care se presară chimen și se lasă la cuptor până când devin aurii.

Cu ce mai poți face sărățele

O altă variantă clasică de sărățele este cea cu susan alb sau negru. Se mai pot pregăti și cu mac, dacă vrei o textură crocantă ori cu cașcaval sau parmezan. Pentru o aromă mediteraneană, se poate presăra oregano sau rozmarin. O altă variantă mai este cea cu boia dulce sau afumată.

Pentru o textură crocantă în loc de mac se pot folosi semințe de in sau de floarea-soarelui. Varianta cea mai simplă este de a presăra sare grunjoasă.

Există și variante de sărățele dulci, deși sunt mai puțin întâlnite. O variantă clasică este cea cu scorțișoară și zahăr sau cele peste care se adaugă ciocolată topită.

Pentru sărățele sărate trebuie să elimini telemeaua, chimenul și să adaugi zahăr, în funcție de cât de dulci le dorești și esență de vanilie sau zahăr vanilat. Pentru sărățelele dulci trebuie ajustată și cantitatea de făină, smântână și lapte.

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