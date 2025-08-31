Antena Căutare
Salată de ton cu porumb și castraveți. Un prânz rapid și sănătos

Tonul este unul dintre cele mai populare ingrediente pentru salatele rapide, fiind bogat în proteine și ușor de combinat cu legume proaspete.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 08:01
Salata de ton cu porumb și castraveți se poate servi și sub formă de sandvici | Shutterstock

Dacă îți dorești o alimentație echilibrată și un aport caloric mai mic, există numeroase variante dietetice care păstrează gustul și prospețimea, dar reduc grăsimile și zaharurile ascunse. Alegerea ingredientelor potrivite și adaptarea dressingului pot transforma o salată clasică de ton într-o masă ușoară, ideală pentru orice moment al zilei.

Un prim pas este selecția tipului de ton – cel conservat în apă este mult mai potrivit pentru o dietă decât cel în ulei, reducând semnificativ caloriile și conținutul de grăsimi. În locul maionezei, dressingul poate fi făcut din iaurt grecesc degresat, suc de lămâie și ierburi aromatice, obținând astfel o textură cremoasă, dar mult mai sănătoasă. Legumele proaspete trebuie să fie în prim-plan, de la castraveți și roșii cherry, până la frunze de spanac, salată verde sau ardei gras, toate adăugând volum, vitamine și fibre.

Pentru un plus de savoare fără a compromite profilul dietetic, se pot introduce ingrediente-surpriză, cum ar fi semințele de chia sau de in, care oferă acizi grași omega-3 și mențin senzația de sațietate. Brânzeturile grase pot fi înlocuite cu telemea slabă sau ricotta light, iar porumbul dulce poate fi redus ca proporție sau înlocuit cu boabe de năut fiert. Astfel, salata de ton rămâne hrănitoare, gustoasă și prietenoasă cu silueta, fiind o alegere excelentă pentru mesele de prânz sau cină.

Rețeta inedită de salată de ton cu porumb și castraveți

Ingrediente

  • 300 g ton din conservă, scurs de lichid
  • 200 g porumb dulce din conservă, scurs
  • 2 castraveți proaspeți, tăiați cubulețe mici
  • 1 ceapă roșie mică, tocată fin
  • 2 linguri maioneză
  • 2 linguri iaurt grecesc
  • 1 linguriță zeamă de lămâie
  • sare și piper după gust
  • frunze proaspete de pătrunjel sau mărar, tocate fin

Mod de preparare

Tonul scurs se desface cu furculița într-un bol încăpător. Se adaugă porumbul dulce bine scurs, castraveții cubulețe și ceapa roșie tocată fin, amestecând ușor pentru a păstra textura ingredientelor. Într-un bol separat se combină maioneza cu iaurtul grecesc și zeama de lămâie, omogenizând până se obține un dressing cremos.

Se toarnă dressingul peste ingredientele din bol și se amestecă delicat până când toate sunt acoperite uniform. Se asezonează cu sare și piper după gust, iar la final se presară pătrunjel sau mărar proaspăt pentru prospețime. Salata se servește rece, simplă, pe frunze de salată verde sau alături de felii de pâine prăjită.

Cu ce se mai poate combină? Ingredientul surpriză

Salata de ton cu porumb și castraveți poate fi dusă la un alt nivel adăugând câteva combinații inspirate care îi schimbă textura și aroma. O poți îmbogăți cu avocado bine copt, care adaugă cremozitate și grăsimi sănătoase, sau cu boabe de năut fierte pentru un plus de fibre și sațietate. Pentru o notă mai fresh, se pot adăuga cubulețe de măr verde sau felii subțiri de ridichi, care aduc crocant și un gust ușor picant.

Ingredientul surpriză care transformă această rețetă într-o experiență aparte este mango-ul copt, tăiat în cuburi mici. Dulceața lui delicată se potrivește surprinzător de bine cu gustul sărat al tonului și cu prospețimea castraveților, creând un contrast de arome perfect pentru o salată de vară. În plus, mango-ul adaugă vitamine și o textură suculentă care completează armonios restul ingredientelor.

Dacă salata este servită la o masă festivă, poți adăuga și câteva semințe de rodie pentru un efect vizual spectaculos și un plus de prospețime. Astfel, dintr-o salată simplă vei obține un preparat cu adevărat special, potrivit chiar și pentru un meniu gourmet.

Variante dietetice de salata de ton

O salată de ton poate fi adaptată cu ușurință pentru a deveni o opțiune dietetică, păstrându-și savoarea, dar reducând aportul caloric și conținutul de grăsimi. Prima schimbare importantă este alegerea tonului conservat în apă, nu în ulei, ceea ce scade semnificativ numărul de calorii și grăsimile adăugate.

În locul maionezei clasice se poate folosi iaurt grecesc degresat sau un dressing pe bază de lămâie și ierburi aromatice, care păstrează prospețimea și adaugă un gust revigorant.

Legumele crude trebuie să fie vedetele acestei variante – roșii cherry, ardei gras, castravete, salată verde, ridichi sau frunze de spanac – toate oferă volum, fibre și vitamine, fără un aport mare de calorii. Porumbul dulce poate fi păstrat, dar în cantitate mai mică, pentru a controla cantitatea de zaharuri naturale, iar în loc de brânzeturi grase se pot adăuga cubulețe de brânză slabă, cum este telemeaua degresată.

O altă variantă dietetică este folosirea ouălor fierte tari doar la albuș, evitând gălbenușul dacă se dorește reducerea grăsimilor, și completarea cu semințe de chia sau de in pentru un plus de fibre și acizi grași omega-3. Salata se poate servi pe frunze de salată verde în loc de pâine sau lipie, transformând-o într-un prânz ușor, dar sățios.

