Șnițel de vinete în crustă crocantă și aurie

Șnițelul de vinete în crustă crocantă și aurie e acel fel care prinde locul din mijloc al mesei fără să ceară explicații. Este crocant la exterior, are un miez catifelat și o aromă echilibrată. Un preparat versatil, gata să joace rolul principal la cină sau să devină vedeta unui platou de weekend.

De prima dată când muști dintr-un șnițel de vinete simți un echilibru între aciditate și prospețime, crocant și moale. Feliile de lămâie stoarse chiar la masă, salata de roșii cu ceapă tăiată subțire, un sos ușor de iaurt cu usturoi și ierburi sau o roșie coaptă zdrobită cu ulei bun și fulgi de sare sunt perfecte alături de acest preparat.

Merge într-un sandwich cald, cu frunze crocante de salată și o felie de brânză maturată, ori într-un wrap cu hummus și castraveți pentru prânzul de a doua zi. În variantă cină, își găsește perechea într-un pahar de alb sec, iar pentru copii se îmblânzește cu un sos de roșii dulce-acrișor și câteva frunze de busuioc.

Cum se păstrează șnițelul de vinete în crustă crocantă

Păstrarea cere puțină rigoare pentru ca preparatul să nu își piardă din textura crocantă. După gătire, se lasă să se răcească pe un grătar, apoi se așază într-o cutie aerisită, pe un singur strat sau separate cu hârtie, și se țin la frigider până la 48 de ore.

Reîncălzirea se face la cuptor, pe grătar, 6–8 minute la 200°C sau în air fryer câteva minute, până când crusta revine la viață. Cuptorul cu microunde ar trebui evitat. Pentru organizare pe termen lung, se pot congela crude, deja panate, pe tavă, apoi în pungi bine închise. Se coc direct din congelator, la cuptor, cu un strop fin de ulei, până devin aurii.

Trucuri pentru cel mai bun șnițel de vinete

Vinetele trebuie tăiate în felii egale, de 8–10 mm, pentru a se găti uniform. Apoi se tamponează cu un prosop de hârtie astfel încât să nu mai rămână nicio picătură de apă. Doar așa vei obține crusta crocantă.

Compoziția pentru pane înseamnă făină fină, apoi ou aerat cu apă minerală foarte rece și, la final, panko amestecat cu puțin parmezan pentru textură. Apoi este nevoie de o scurtă „odihnă” de 10 minute pe un grătar fixează pentru ca stratul de pane să se fixeze cât mai bine. Uleiul trebuie ținut între 170–175°C, iar prăjirea se face în serii mici, fără înghesuială. Bucățile nu se aruncă pe șervețele, ci se lasă pe grătar, ca aburul să nu înmoaie crusta. Pentru mai multă savoare adaugă un praf de sare imediat după ce le prăjești.

Șnițele fără gluten

Dacă vrei să faci șnițele fără gluten poți folosi făina de orez, iar pesmetul panko îl poți înlocui cu fulgi de porumb zdrobiți. De asemenea, poți face și variantă vegană sau de post. Oul se poate înlocui cu un aluat subțire din 120 g făină, 180 ml apă minerală foarte rece și o linguriță de muștar, ori cu aquafaba bătută ușor. Restul etapelor rămân identice, inclusiv temperaturile de prăjire și pauza pe grătar.

Șnițelele de vinete se pot găti și la cuptor. Stropește-le cu ulei pe fiecare pentru a se rumeni frumos. Pentru mai mult gust poți folosi boia, piper, usturoi granulat.

Șnițele de vinete în crustă crocantă

Ingrediente

2 vinete medii, feliate în rondele de 8–10 mm

10 g sare pentru degorjare + sare fină pentru final

100 g făină albă

3 ouă + 30 ml apă minerală foarte rece

150 g pesmet panko (sau 120 g pesmet clasic + 30 g griș fin)

40 g parmezan fin ras (opțional, pentru extra crocant)

2 g usturoi granulat

3 g boia (dulce sau afumată)

2 g piper negru măcinat

500 ml ulei cu punct de fum ridicat (floarea-soarelui/arahide), pentru prăjit

Mod de preparare

Vinetele se feliază egal, se presară cu sarea pentru degorjare și se lasă 20–30 de minute într-o strecurătoare, ca să elimine apa și orice urmă de amăreală, apoi se clătesc rapid și se tamponează foarte bine cu prosoape de hârti. Cu cât sunt mai uscate, cu atât crusta prinde mai frumos.

Se pregătesc cele trei „stații” de panare: făina simplă, ouăle bătute cu apa minerală foarte rece, pesmetul panko amestecat cu parmezan, boia, usturoi granulat și piper. Feliile se trec pe rând prin făină (excesul se scutură), apoi prin ou și, la final, se apasă bine în amestecul de panko, ca pesmetul să adere în strat uniform. Pentru o crustă extra-crocantă, se repetă scurt baia în ou și panko. Bucățile panate se așază pe un grătar 10 minute, ca stratul să „se usuce” ușor și să nu se desprindă la prăjit.

Într-o tigaie largă se încinge uleiul la 170–175°C. Feliile se prăjesc fără înghesuială 2–3 minute pe fiecare parte, până devin aurii, apoi se scot pe un grătar metalic. Șervețelele nu sunt indicate pentru că aburul să nu înmoaie crusta. Imediat, se presară un vârf de sare fină pentru a fixa gustul. Se servesc fierbinți sau la temperatura camerei, cu felii de lămâie, sos de iaurt cu usturoi și verdețuri ori cu o salată simplă de roșii.