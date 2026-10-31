Vrei cotlete de porc fragede și suculente, nu uscate și tari? Un truc simplu, care durează doar 10 minute, te poate ajuta să obții o carne mult mai gustoasă.

Trucul simplu care face cotletele de porc mai fragede | Profimediaimages.ro

Cotletele de porc pot deveni uscate și tari dacă nu sunt pregătite corect înainte de gătire. Există însă un truc simplu, care nu necesită mult timp și care poate face diferența. Ai nevoie de doar 10 minute înainte să pui carnea în tigaie sau la cuptor.

Trucul simplu care face cotletele de porc mai fragede. Ai nevoie de doar 10 minute

Cotletele de porc sunt o alegere bună pentru o cină rapidă, mai ales în timpul săptămânii. Se prepară ușor și pot fi servite cu aproape orice garnitură. Există însă o problemă: dacă nu sunt gătite corect, pot deveni uscate, tari și fără prea mult gust. Din fericire, există un truc simplu care te poate ajuta să obții o carne fragedă și suculentă. Ai nevoie doar de apă, sare și aproximativ 10 minute pentru a pregăti soluția în care vei pune carnea.

Secretul este o tehnică numită brining, adică ținerea cărnii într-o soluție de apă cu sare înainte de gătire. Metoda este recomandată și de Stacy Lyn Harris, autoare de cărți de bucate și prezentatoare a emisiunii TV „The Sporting Chef”, scrie express.co.uk.

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De ce este bine să ții cotletele de porc în apă cu sare

Carnea de porc este relativ slabă în grăsimi. Din acest motiv, poate pierde multă apă în timpul gătirii. Rezultatul este un cotlet uscat, tare și cu o textură neplăcută.

Soluția de apă cu sare ajută la păstrarea suculenței cărnii. Sarea pătrunde treptat în fibre și influențează modul în care proteinele musculare rețin apa. Astfel, cotletele pot rămâne mai fragede și mai gustoase după ce sunt gătite.

Deși poate părea ciudat să pui carnea într-o soluție cu multă sare, aceasta se dizolvă în apă și ajută la condimentarea uniformă a cotletelor. În plus, această metodă reduce riscul ca acestea să se usuce în timpul preparării.

Cum funcționează trucul cu apa și sarea

Pentru această metodă ai nevoie de apă, sare și, dacă dorești, câteva condimente pentru un plus de aromă. Amestecul se pregătește în aproximativ 10 minute.

Este important să nu lași însă carnea în soluție prea mult timp. Sarea are nevoie de timp pentru a pătrunde în interior, iar o perioadă prea lungă de înmuiere poate face cotletele prea sărate.

Prin această metodă, carnea este condimentată mai bine și își păstrează mai ușor sucurile în timpul gătirii. La final, poți obține cotlete fragede, suculente și cu o crustă aurie, bine rumenită.

Un alt avantaj este că nu mai ai nevoie de sosuri complicate pentru a da gust cărnii. Dacă sunt pregătite corect, cotletele de porc pot fi gustoase și suculente chiar și servite simple.

Ingrediente pentru cotlete de porc

4 cotlete de porc, cu o grosime de aproximativ 2,5 cm;

2 linguri de ulei de măsline;

700 ml de apă rece;

50 g de zahăr brun;

70 g de sare grunjoasă;

2 căței de usturoi;

piper negru, după gust;

boia de ardei, opțional;

pătrunjel, opțional.

Cum prepari cotletele de porc pentru a rămâne fragede

Primul pas este pregătirea soluției cu sare și zahăr. Pune aproximativ 240 ml de apă rece într-o cratiță, adaugă sarea și zahărul brun. Încălzește amestecul până începe să fiarbă ușor, apoi ia cratița de pe foc.

Amestecă până când sarea și zahărul se dizolvă complet. Adaugă restul de apă și cei doi căței de usturoi.

Așază cotletele de porc într-un vas mai adânc și toarnă soluția peste ele. Carnea trebuie să fie complet acoperită. Pune vasul în frigider și lasă cotletele la marinat între 30 de minute și o oră.

Nu este recomandat să depășești două ore. Dacă stau prea mult în soluția cu sare, cotletele pot deveni prea sărate.

Când carnea este gata, încălzește cuptorul la 200 de grade Celsius. Scoate cotletele din soluție și șterge-le foarte bine cu prosoape de hârtie. Acest pas este important pentru a obține o crustă frumos rumenită.

Condimentează cu piper și, dacă este nevoie, cu puțină sare. Ține cont că soluția folosită anterior a condimentat deja carnea.

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie și adaugă cotletele. Lasă-le aproximativ trei minute pe fiecare parte, până când capătă o crustă aurie.

Apoi, mută-le într-o tavă și introdu-le în cuptorul preîncălzit. Mai lasă-le aproximativ 5-10 minute, în funcție de grosimea cărnii, până când sunt gătite corespunzător. Pentru siguranță, verifică temperatura în interior cu un termometru alimentar. Aceasta trebuie să ajungă la 63 de grade Celsius, urmată de cel puțin trei minute de repaus.

După ce le scoți din cuptor, toarnă peste cotlete sucurile rămase în tigaie și lasă carnea să se odihnească aproximativ cinci minute.

Nu o tăia imediat! În timpul repausului, sucurile se distribuie în carne, iar cotletele își păstrează mai bine textura fragedă.

La final, poți adăuga puțină boia de ardei și pătrunjel proaspăt tocat. Vei obține o friptură gustoasă, cu exterior rumenit și interior suculent, perfectă pentru un prânz sau o cină în familie.

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