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Pateuri cu spanac și trei feluri de brânză, crocante la exterior și cremoase la interior. Rețeta simplă, pas cu pas

Foitajul cu brânză și spanac poate fi alegerea potrivită într-o zi în care dorești să nu stai prea mult în bucătărie, dar să ai parte de o gustare nutritivă și delicioasă. Iată cum poți să o prepari rapid.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 17:00 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 14:58
Rețetă de foitaj cu spanac și brânzeturi | Shutterstock
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Aceste mici bunătăți sunt aurii, fragede și pline de savoare, cu o umplutură cremoasă de cremă de brânză, mozzarella, parmezan și spanac, completată de usturoi și un strop de nucșoară. Gustul vă va cuceri din prima clipă!

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Rețetă de pateuri cu spanac și trei feluri de brânzeturi

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Preparați rețeta de mai jos pentru 12 porții. Timpul de pregătire este de aproximativ 20 de minute, iar în 18-22 de minute sunt gata de scos din cuptor.

  • Porții: 12 bucăți
  • Timp de pregătire: 20 de minute
  • Timp de coacere: 18–22 de minute

Iată de ce ingrediente aveți nevoie și cum se prepară pateurile cu spanac și trei feluri de brânză:

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Ingrediente pentru aluat

  • 1 foaie de aluat de foitaj (dintr-un pachet de aproximativ 490 g), decongelată
  • 1 ou, bătut, pentru ungerea aluatului
  • Pentru umplutura cu spanac și brânzeturi
  • 115 g cremă de brânză, lăsată să se înmoaie la temperatura camerei
  • 50 g mozzarella rasă
  • 25 g parmezan ras
  • 1½ căni de spanac proaspăt, tocat (sau ½ cană de spanac congelat, decongelat și bine stors)
  • 60 g ricotta (opțional, pentru o umplutură mai cremoasă)
  • 2 căței de usturoi, tocați mărunt
  • ½ linguriță de ceapă pudră
  • ¼ linguriță de nucșoară măcinată
  • ¼ linguriță de fulgi de ardei iute
  • ½ linguriță de sare
  • ¼ linguriță de piper negru măcinat
  • 1 lingură de pătrunjel proaspăt, tocat
  • 1 gălbenuș de ou (pentru a lega compoziția)

Ingrediente pentru decor

  • Pătrunjel proaspăt sau uscat
  • Parmezan ras

Mod de preparare

1. Pregătirea spanacului

Dacă folosiți spanac proaspăt, puneți-l într-o tigaie uscată, la foc mediu, și gătiți-l timp de aproximativ 2 minute, până se înmoaie. Lăsați-l să se răcească, apoi stoarceți-l foarte bine într-un prosop de bucătărie curat, pentru a elimina cât mai multă apă. Spanacul prea umed este principala cauză a unei umpluturi apoase.

Dacă folosiți spanac congelat, decongelați-l complet și stoarceți-l energic. Se aplică aceeași regulă: trebuie eliminat cât mai mult lichid.

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2. Prepararea umpluturii

Bateți crema de brânză până devine fină și omogenă. Adăugați mozzarella, parmezanul, ricotta, usturoiul, pudra de ceapă, nucșoara, fulgii de ardei iute, sarea, piperul, pătrunjelul și gălbenușul de ou.

Încorporați spanacul bine stors și amestecați până când ingredientele sunt distribuite uniform. Puneți umplutura la frigider timp de 15-20 de minute, pentru a se întări ușor și a putea fi porționată mai ușor cu un poș.

3. Tăierea și modelarea aluatului

Preîncălziți cuptorul la 200°C și tapetați o tavă cu hârtie de copt.

Așezați aluatul de foitaj decongelat pe o suprafață presărată cu puțină făină și întindeți-l ușor, dacă este necesar. Tăiați-l în 12 pătrate, cu latura de aproximativ 7,5 cm.

Dacă aveți o tavă pentru mini-brioșe, folosiți-o: aceasta ajută foitajele să-și păstreze cel mai bine forma de cupe, asemenea celor din fotografie.

4. Umplerea foitajelor

Așezați fiecare pătrat de aluat într-o adâncitură a tăvii pentru brioșe, apăsând ușor în centru și lăsând colțurile să se ridice peste margini.

Puneți în fiecare bucată aproximativ o lingură cu vârf de umplutură, folosind o linguriță sau un poș. Nu umpleți excesiv, deoarece compoziția poate da în clocot, se poate revărsa și se poate arde.

Dacă nu folosiți o tavă pentru brioșe, așezați pătratele de aluat direct pe tava pregătită. Puneți umplutura în centru și apropiați ușor cele patru colțuri, fără să închideți complet partea de sus.

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5. Ungerea și coacerea

Ungeți marginile vizibile ale aluatului cu oul bătut.

Coaceți timp de 18–22 de minute, până când foitajul crește frumos și capătă o culoare auriu-brună intensă, iar umplutura se încheagă și devine ușor rumenită, cu mici bule la suprafață.

Pentru o rumenire uniformă, rotiți tava la jumătatea timpului de coacere.

6. Răcirea și servirea

Lăsați foitajele să se răcească în tavă timp de 3–4 minute, apoi scoateți-le cu grijă, folosind o spatulă mică sau o furculiță.

Presărați deasupra parmezan ras și pătrunjel. Serviți-le calde.

Pontul care face diferența: Stoarce foarte bine spanacul înainte de a-l adăuga în umplutură. Astfel, foitajele vor rămâne crocante și nu se vor înmuia!

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Sfaturi utile

Stoarceți foarte bine spanacul. Înfășurați-l într-un prosop de bucătărie curat sau în mai multe straturi de prosoape de hârtie și stoarceți-l deasupra chiuvetei. Veți fi surprinși de cantitatea de lichid eliminată.

Răciți umplutura înainte de folosire. O umplutură rece își păstrează mai bine forma și are mai puține șanse să se scurgă înainte ca aluatul să se coacă.

Nu omiteți gălbenușul din umplutură. Acesta leagă brânzeturile și ajută la prevenirea separării compoziției în grăsime și granule de brânză.

Înlocuiți ricotta cu brânză feta pentru un gust mai intens, inspirat din bucătăria grecească. Adăugarea unei cantități mici de mărar este, de asemenea, o alegere excelentă.

Alte ingrediente potrivite: inimi de anghinare tocate, roșii uscate la soare, bacon gătit și mărunțit sau ciuperci sotate.

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Pentru un strat suplimentar de brânză: presărați puțină mozzarella rasă peste fiecare foitaj înainte de coacere. Veți obține o crustă aurie, cu brânză topită și ușor filantă.

O variantă rapidă cu coșulețe din aluat filo: folosiți coșulețe din aluat filo cumpărate din comerț și coaceți-le la 175°C timp de 12-15 minute.

Pregătire în avans: umpleți și modelați foitajele, așezați-le pe o tavă și congelați-le. Coaceți-le direct din congelator, la 200°C, adăugând aproximativ 5 minute la timpul de coacere.

Reîncălziți-le în cuptor, nu la microunde. Cuptorul cu microunde distruge textura fragedă și stratificată a foitajului.

Atenție la cantitatea de sare. Parmezanul și mozzarella pot avea niveluri diferite de sare, așa că gustați umplutura înainte de a o pune în aluat și ajustați condimentarea după preferințe.

pateuri cu brânză și spanac pe farfurie
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