10 alimente bogate în apă. Ce e ideal să consumi pentru o hidratare optimă

Dacă te-ai plictisit de gustul simplu al apei, alimentele bogate în apă sunt o alternativă delicioasă, care aduce în plus vitamine, minerale și fibre valoroase pentru organism. Iată care sunt cele mai recomandate pentru o hidratare eficientă, conform nutriționiștilor.

Apa este esențială pentru buna funcționare a organismului, dar să te hidratezi constant pe parcursul zilei poate fi o provocare. Poate că nu simți sete atât de des (lucru care se întâmplă frecvent pe măsură ce înaintăm în vârstă), poate că apa nu este chiar pe gustul tău sau, pur și simplu, te iei cu treaba și uiți să faci pauze de hidratare.

Indiferent de motivul pentru care nu reușești să bei suficientă apă, te poți hidrata și altfel: prin consumul regulat de alimente bogate în apă. Acestea sunt ușor de integrat în mesele zilnice, hidratează natural și vin la pachet cu vitamine și minerale esențiale.

Alimente bogate în apă

Aproape toate alimentele conțin cel puțin o cantitate mică de apă, potrivit Harvard Health Publishing. Chiar și nucile, care par uscate, au aproximativ 3% apă.

Când vine vorba de conținutul de apă, fructele și legumele sunt, fără îndoială, vedetele. Acestea sunt o sursă excelentă de hidratare și îți oferă în plus vitamine, minerale și fibre esențiale. Dacă te-ai săturat de gustul monoton al apei și cauți alternative mai savuroase, încearcă aceste alimente cu un conținut ridicat de apă:

1. Salata

Conținut de apă: 96%

Fie că vorbim despre salata verde, iceberg sau alte soiuri, toate sunt în topul celor mai hidratante alimente. Conținutul mare de fibre, în combinație cu apa, face salata foarte sățioasă, în ciuda numărului redus de calorii - doar 15 la 100 de grame. În plus oferă o varietate de nutrienți: fibre, vitamina B9 (foarte importantă în sarcină) și vitaminele K și A, benefice pentru oase și imunitate.

2. Țelina apio

Conținut de apă: 95%

Pe lângă cantitatea mare de apă, țelina are și foarte puține calorii (16 la 100 de grame), ceea ce o face ideală pentru hidratare și pierderea în greutate. În plus, conține fibre și o varietate de nutrienți importanți precum vitamina K și potasiu, care susțin sănătatea inimii și a oaselor.

3. Ridichile

Conținut de apă: 95%

Ridichile sunt hidratante, sărace în calorii și bogate în vitamina C, un antioxidant important pentru imunitate. Această legumă rădăcinoasă furnizează și fibre alimentare benefice pentru digestie, iar compușii sulfuroși pe care îi conțin au proprietăți antimicrobiene, antioxidante și detoxifiante pentru ficat. Datorită efectului ușor diuretic, ridichile contribuie la eliminarea excesului de apă din organism.

4. Roșiile

Conținut de apă: 94%

O roșie medie conține aproximativ o jumătate de cană (118 ml) de apă. Totodată, aceste legume sunt o sursă bună de vitamine și minerale, în special vitaminele A și C.

Roșiile mai conțin fibre și antioxidanți, în special licopen, un compus studiat pentru potențialul său de a reduce riscul bolilor de inimă și de a preveni cancerul de prostată.

5. Dovlecelul

Conținut de apă: 93%

Sărac în calorii, dar bogat în nutrienți, dovlecelul este un aliment recomandat în dietele de slăbire sau menținere. Furnizează nutrienți valoroși precum vitamina C, vitamina A, potasiu, mangan și fibre. Acestea susțin imunitatea, digestia și sănătatea inimii. În plus, conține luteină și zeaxantină, doi antioxidanți care contribuie la protejarea vederii.

6. Pepenele roșu

Conținut de apă: 92%

Acest fruct este unul dintre cele mai hidratante alimente pe care le poți consuma. Datorită conținutului ridicat de apă, pepenele roșu are o densitate calorică foarte scăzută, ceea ce înseamnă că poți consuma o cantitate mare fără a adăuga multe calorii. Conține, de asemenea, câțiva nutrienți importanți precum vitamina C, vitamina A și magneziu. Pepenele roșu este și o sursă de licopen, dar conține mai puțin decât roșiile.

7. Căpșunile

Conținut de apă: 91%

Pe lista de alimente bogate în apă se numără și căpșunile. Pe lângă efectul lor hidratant, furnizează o cantitate semnificativă de fibre, antioxidanți, precum și vitamine și minerale esențiale, printre care vitamina C, folatul și manganul. Consumate regulat, căpșunile pot reduce inflamația din organism, ceea ce poate ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare, diabetului, Alzheimerului și a mai multor tipuri de cancer.

8. Supele și ciorbele

Conținut de apă: 80-95%

Sățioase, dar sărace de obicei în calorii, supele și ciorbele sunt opțiuni excelente pentru hidratare. Supele clare, supa de roșii, supa de oase, supele-cremă, dar și ciorbele tradiționale pot contribui semnificativ la aportul zilnic de lichide. Consumul regulat de supe ajută și la pierderea în greutate, Mai ales dacă sunt consumate înainte de felul principal, induc sațietate și reduc aportul caloric total.

9. Iaurtul

Conținut de apă: 81-87%

Cantitatea de apă variază în funcție de tipul de iaurt. Cel simplu, degresat, conține cea mai multă apă: 87%. Acest produs lactat furnizează numeroși nutrienți importanți, în special calciu și potasiu, dar și vitaminele A și D - dacă este fortificat. Evită iaurturile cu arome, deoarece multe conțin zahăr adăugat, iar acesta are efect deshidratant.

10. Brânza de vaci

Conținut de apă: până la 80%

Brânza de vaci este un alt produs lactat sănătos, hrănitor și cu proprietăți hidratante. În plus, furnizează 25 de grame de proteine la o cană (225 grame), adică aproximativ 50% din necesarul zilnic, conform Healthline. Conținutul ridicat de apă și proteine face ca brânza de vaci să fie o alegere foarte sățioasă, care poate ajuta la reducerea apetitului.

Acest aliment are un profil nutrițional impresionant: o cană asigură 36% din necesarul zilnic de fosfor, 19% de calciu și 31% de seleniu.

Câtă apă conține castravetele

Cu un conținut de 96% apă, castraveții sunt în topul alimentelor hidratante. Comparativ cu alte legume bogate în apă, castraveții se remarcă prin conținutul caloric extrem de scăzut - doar 14 calorii la 100 de grame. Cantitatea mare de apă și aportul caloric redus îi face ideali pentru hidratarea zilnică și menținerea greutății.

Pe lângă efectul hidratant, castraveții aduc și alte beneficii nutriționale. Conțin cantități moderate de vitamina K, potasiu și magneziu, nutrienți importanți pentru sănătatea oaselor, reglarea tensiunii arteriale și funcționarea optimă a sistemului nervos.

Prin gustul răcoritor și textura crocantă, aceste legume aduc un plus de prospețime oricărei mese. Sunt versatili și pot fi integrați cu ușurință în alimentație, fie ca gustări simple, fie în salate, sandvișuri sau smoothie-uri.

Alte fructe și legume bogate în apă

Majoritatea vegetalelor au un conținut ridicat de apă și merită incluse în alimentația zilnică. Pe lângă faptul că sprijină hidratarea, aceste alimente oferă și beneficii nutriționale importante. Iată câteva dintre cele mai bune alegeri pentru a-ți completa aportul de lichide prin mâncare:

Ardeiul gras. Ardeiul verde conține o mare cantitate de apă: 92-93%. Totodată, este cea mai bună sursă de vitamina C dintre toate legumele și fructele;

Ardeiul verde conține o mare cantitate de apă: 92-93%. Totodată, este cea mai bună sursă de vitamina C dintre toate legumele și fructele; Spanacul. Crud, are un conținut ridicat de apă, de aproximativ 91%. În plus, este bogat în fier și vitamina K;

Crud, are un conținut ridicat de apă, de aproximativ 91%. În plus, este bogat în fier și vitamina K; Pepenele galben. Conține aproximativ 90% apă, are puține calorii și este bogat în vitamina C, vitamina A (sub formă de beta-caroten) și potasiu;

Conține aproximativ 90% apă, are puține calorii și este bogat în vitamina C, vitamina A (sub formă de beta-caroten) și potasiu; Piersicile . Conțin aproximativ 88% apă și furnizează vitamina C, vitamina A (beta-caroten) și potasiu;

. Conțin aproximativ 88% apă și furnizează vitamina C, vitamina A (beta-caroten) și potasiu; Portocalele . Au un conținut de apă asemănător piersicilor și sunt bogate în fibre, vitamina C și potasiu;

. Au un conținut de apă asemănător piersicilor și sunt bogate în fibre, vitamina C și potasiu; Ananasul. Conține 86% apă și enzime care ajută digestia. Este o sursă excelentă de vitamina C, mangan și antioxidanți;

Conține 86% apă și enzime care ajută digestia. Este o sursă excelentă de vitamina C, mangan și antioxidanți; Merele. Conțin aproximativ 86% apă și sunt bogate în fibre. Furnizează vitamina C și alți antioxidanți benefici pentru inimă și imunitate.

