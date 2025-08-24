Antena Căutare
Home Lifestyle Health 10 alimente bogate în apă. Ce e ideal să consumi pentru o hidratare optimă

10 alimente bogate în apă. Ce e ideal să consumi pentru o hidratare optimă

Dacă te-ai plictisit de gustul simplu al apei, alimentele bogate în apă sunt o alternativă delicioasă, care aduce în plus vitamine, minerale și fibre valoroase pentru organism. Iată care sunt cele mai recomandate pentru o hidratare eficientă, conform nutriționiștilor.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 19:09
Legume precum salata, castraveții și roșiile sunt în topul celor mai hidratante alimente | Shutterstock

Apa este esențială pentru buna funcționare a organismului, dar să te hidratezi constant pe parcursul zilei poate fi o provocare. Poate că nu simți sete atât de des (lucru care se întâmplă frecvent pe măsură ce înaintăm în vârstă), poate că apa nu este chiar pe gustul tău sau, pur și simplu, te iei cu treaba și uiți să faci pauze de hidratare.

Indiferent de motivul pentru care nu reușești să bei suficientă apă, te poți hidrata și altfel: prin consumul regulat de alimente bogate în apă. Acestea sunt ușor de integrat în mesele zilnice, hidratează natural și vin la pachet cu vitamine și minerale esențiale.

Alimente bogate în apă

Aproape toate alimentele conțin cel puțin o cantitate mică de apă, potrivit Harvard Health Publishing. Chiar și nucile, care par uscate, au aproximativ 3% apă.

Articolul continuă după reclamă

Când vine vorba de conținutul de apă, fructele și legumele sunt, fără îndoială, vedetele. Acestea sunt o sursă excelentă de hidratare și îți oferă în plus vitamine, minerale și fibre esențiale. Dacă te-ai săturat de gustul monoton al apei și cauți alternative mai savuroase, încearcă aceste alimente cu un conținut ridicat de apă:

1. Salata

Conținut de apă: 96%

Fie că vorbim despre salata verde, iceberg sau alte soiuri, toate sunt în topul celor mai hidratante alimente. Conținutul mare de fibre, în combinație cu apa, face salata foarte sățioasă, în ciuda numărului redus de calorii - doar 15 la 100 de grame. În plus oferă o varietate de nutrienți: fibre, vitamina B9 (foarte importantă în sarcină) și vitaminele K și A, benefice pentru oase și imunitate.

2. Țelina apio

Conținut de apă: 95%

Pe lângă cantitatea mare de apă, țelina are și foarte puține calorii (16 la 100 de grame), ceea ce o face ideală pentru hidratare și pierderea în greutate. În plus, conține fibre și o varietate de nutrienți importanți precum vitamina K și potasiu, care susțin sănătatea inimii și a oaselor.

3. Ridichile

Conținut de apă: 95%

Ridichile sunt hidratante, sărace în calorii și bogate în vitamina C, un antioxidant important pentru imunitate. Această legumă rădăcinoasă furnizează și fibre alimentare benefice pentru digestie, iar compușii sulfuroși pe care îi conțin au proprietăți antimicrobiene, antioxidante și detoxifiante pentru ficat. Datorită efectului ușor diuretic, ridichile contribuie la eliminarea excesului de apă din organism.

4. Roșiile

Conținut de apă: 94%

O roșie medie conține aproximativ o jumătate de cană (118 ml) de apă. Totodată, aceste legume sunt o sursă bună de vitamine și minerale, în special vitaminele A și C.

Roșiile mai conțin fibre și antioxidanți, în special licopen, un compus studiat pentru potențialul său de a reduce riscul bolilor de inimă și de a preveni cancerul de prostată.

5. Dovlecelul

Conținut de apă: 93%

Sărac în calorii, dar bogat în nutrienți, dovlecelul este un aliment recomandat în dietele de slăbire sau menținere. Furnizează nutrienți valoroși precum vitamina C, vitamina A, potasiu, mangan și fibre. Acestea susțin imunitatea, digestia și sănătatea inimii. În plus, conține luteină și zeaxantină, doi antioxidanți care contribuie la protejarea vederii.

6. Pepenele roșu

Conținut de apă: 92%

Acest fruct este unul dintre cele mai hidratante alimente pe care le poți consuma. Datorită conținutului ridicat de apă, pepenele roșu are o densitate calorică foarte scăzută, ceea ce înseamnă că poți consuma o cantitate mare fără a adăuga multe calorii. Conține, de asemenea, câțiva nutrienți importanți precum vitamina C, vitamina A și magneziu. Pepenele roșu este și o sursă de licopen, dar conține mai puțin decât roșiile.

7. Căpșunile

Conținut de apă: 91%

Pe lista de alimente bogate în apă se numără și căpșunile. Pe lângă efectul lor hidratant, furnizează o cantitate semnificativă de fibre, antioxidanți, precum și vitamine și minerale esențiale, printre care vitamina C, folatul și manganul. Consumate regulat, căpșunile pot reduce inflamația din organism, ceea ce poate ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare, diabetului, Alzheimerului și a mai multor tipuri de cancer.

8. Supele și ciorbele

Conținut de apă: 80-95%

Sățioase, dar sărace de obicei în calorii, supele și ciorbele sunt opțiuni excelente pentru hidratare. Supele clare, supa de roșii, supa de oase, supele-cremă, dar și ciorbele tradiționale pot contribui semnificativ la aportul zilnic de lichide. Consumul regulat de supe ajută și la pierderea în greutate, Mai ales dacă sunt consumate înainte de felul principal, induc sațietate și reduc aportul caloric total.

9. Iaurtul

Conținut de apă: 81-87%

Cantitatea de apă variază în funcție de tipul de iaurt. Cel simplu, degresat, conține cea mai multă apă: 87%. Acest produs lactat furnizează numeroși nutrienți importanți, în special calciu și potasiu, dar și vitaminele A și D - dacă este fortificat. Evită iaurturile cu arome, deoarece multe conțin zahăr adăugat, iar acesta are efect deshidratant.

10. Brânza de vaci

Conținut de apă: până la 80%

Brânza de vaci este un alt produs lactat sănătos, hrănitor și cu proprietăți hidratante. În plus, furnizează 25 de grame de proteine la o cană (225 grame), adică aproximativ 50% din necesarul zilnic, conform Healthline. Conținutul ridicat de apă și proteine face ca brânza de vaci să fie o alegere foarte sățioasă, care poate ajuta la reducerea apetitului.

Acest aliment are un profil nutrițional impresionant: o cană asigură 36% din necesarul zilnic de fosfor, 19% de calciu și 31% de seleniu.

Câtă apă conține castravetele

Cu un conținut de 96% apă, castraveții sunt în topul alimentelor hidratante. Comparativ cu alte legume bogate în apă, castraveții se remarcă prin conținutul caloric extrem de scăzut - doar 14 calorii la 100 de grame. Cantitatea mare de apă și aportul caloric redus îi face ideali pentru hidratarea zilnică și menținerea greutății.

Pe lângă efectul hidratant, castraveții aduc și alte beneficii nutriționale. Conțin cantități moderate de vitamina K, potasiu și magneziu, nutrienți importanți pentru sănătatea oaselor, reglarea tensiunii arteriale și funcționarea optimă a sistemului nervos.

Prin gustul răcoritor și textura crocantă, aceste legume aduc un plus de prospețime oricărei mese. Sunt versatili și pot fi integrați cu ușurință în alimentație, fie ca gustări simple, fie în salate, sandvișuri sau smoothie-uri.

Citește și: Care este cea mai hidratantă băutură pe timp de vară

Alte fructe și legume bogate în apă

Majoritatea vegetalelor au un conținut ridicat de apă și merită incluse în alimentația zilnică. Pe lângă faptul că sprijină hidratarea, aceste alimente oferă și beneficii nutriționale importante. Iată câteva dintre cele mai bune alegeri pentru a-ți completa aportul de lichide prin mâncare:

  • Ardeiul gras. Ardeiul verde conține o mare cantitate de apă: 92-93%. Totodată, este cea mai bună sursă de vitamina C dintre toate legumele și fructele;
  • Spanacul. Crud, are un conținut ridicat de apă, de aproximativ 91%. În plus, este bogat în fier și vitamina K;
  • Pepenele galben. Conține aproximativ 90% apă, are puține calorii și este bogat în vitamina C, vitamina A (sub formă de beta-caroten) și potasiu;
  • Piersicile. Conțin aproximativ 88% apă și furnizează vitamina C, vitamina A (beta-caroten) și potasiu;
  • Portocalele. Au un conținut de apă asemănător piersicilor și sunt bogate în fibre, vitamina C și potasiu;
  • Ananasul. Conține 86% apă și enzime care ajută digestia. Este o sursă excelentă de vitamina C, mangan și antioxidanți;
  • Merele. Conțin aproximativ 86% apă și sunt bogate în fibre. Furnizează vitamina C și alți antioxidanți benefici pentru inimă și imunitate.

Citește și: Deshidratarea: cum recunoști semnele și la ce complicații poate duce. Iată cum o poți preveni

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

De ce apare pofta de castraveți murați. Semnele pe care ți le dă corpul în privința sănătății tale... Cu ce trece durerea de ureche. 5 remedii naturiste pe care le poți încerca acasă...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Aroganţa” milionarului român care are “cel mai tare restaurant din Dubai”! Ce achiziţie a putut face &#8220;Aroganţa&#8221; milionarului român care are &#8220;cel mai tare restaurant din Dubai&#8221;! Ce achiziţie a putut face
Observatornews.ro Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure" Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu Luni, 25.08.2025, 09:25
Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Luni, 25.08.2025, 09:05 Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Luni, 25.08.2025, 15:49 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Vineri, 22.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Tot ce trebuie să știi despre sindromul ovarelor polichistice
Tot ce trebuie să știi despre sindromul ovarelor polichistice
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete Catine.ro
Cu ce trece durerea de ureche. 5 remedii naturiste pe care le poți încerca acasă
Cu ce trece durerea de ureche. 5 remedii naturiste pe care le poți încerca acasă
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca:... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat HelloTaste.ro
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil... Gandul
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de... CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x