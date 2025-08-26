Cafea sau ceai verde? Câtă cofeină conține fiecare și cu ce e recomandat să-ți începi ziua

Fie că alegi aroma intensă a cafelei sau prospețimea ceaiului verde, ambele au beneficii clare pentru sănătate, dar conținutul de cofeină și impactul asupra organismului nu sunt aceleași. Află ce băutură ți se potrivește mai bine: cafea sau ceai verde?

Ceaiul este a doua cea mai consumată băutură din lume (după apă), iar cafeaua este aproape la fel de populară. Ambele băuturi sunt apreciate pentru gustul, dar și pentru conținutul de cofeină și antioxidanți care aduc beneficii reale pentru sănătate.

Studiile arată că atât ceaiul verde, cât și cafeaua pot susține sănătatea cardiovasculară, pot reduce inflamațiile din corp și pot scădea riscul de boli cronice, potrivit Harvard Health Publishing.

Cafea sau ceai verde? Ce efecte are fiecare

Ambele băuturi pot face parte dintr-un stil de viață sănătos, dar fiecare îți influențează diferit energia și starea de bine. Iată care sunt principalele diferențe dintre ele:

Ceaiul verde are efect relaxant

Această băutură conține L-teanină, un aminoacid cu efect calmant asupra sistemului nervos, dar care poate spori în același timp concentrarea, scrie revista Vogue. În combinație cu cofeina, L-teanina favorizează o stare de relaxare alertă, ideală pentru sarcinile care necesită atenție și gândire. Totodată, ceaiul verde provoacă mai puțină agitație, tremur sau bătăi accelerate ale inimii, comparativ cu cafeaua.

Cafeaua are mai multă cofeină

Ceaiul verde conține mai puțină cofeină decât cafeaua. Aceasta din urmă oferă un efect energizant rapid, crește concentrarea și poate îmbunătăți performanța fizică pe termen scurt. În schimb, cofeina din ceaiul verde este eliberată treptat în organism, deoarece este legată de L-teanină. Efectul stimulant este mai blând și apare mai târziu, dar durează mai mult. Ceaiul verde nu produce vârfuri bruște de energie, dar nici senzația de prăbușire specifică după cafea.

Ceaiul verde conține mai mulți antioxidanți

Cafeaua trece printr-un proces de prăjire la temperaturi înalte, care distruge o parte din antioxidanții pe care îi conține. Frunzele de ceai verde, în schimb, nu sunt fermentate sau prăjite și păstrează compuși naturali foarte valoroși, precum catechinele. Acești antioxidanți puternici ajută la combaterea inflamațiilor, au proprietăți antibacteriene și contribuie la protejarea celulelor împotriva deteriorării.

Cu o singură excepție, ceaiul verde are cel mai mare conținut de antioxidanți dintre toate sortimentele de ceai. Excepția este Matcha, o pulbere fină de ceai verde care are de zece ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde obișnuit.

Ceaiul verde este mai blând cu stomacul

Cafeaua are o aciditate mai ridicată, ceea ce poate duce la iritații gastrice sau reflux, mai ales atunci când este consumată pe stomacul gol sau în cantități mari. În schimb, ceaiul verde este mai blând cu sistemul digestiv și mai ușor tolerat de persoanele cu un stomac sensibil. Datorită compoziției sale, este mai puțin probabil să provoace arsuri gastrice, greață sau alte forme de disconfort digestiv.

Dacă nu știi ce să alegi dintre cafea sau ceai verde, ar trebui să ții cont de nevoile, stilul de viață și sensibilitățile tale.

Alege cafeaua dacă:

Ai nevoie de un impuls rapid de energie dimineața sau înainte de efort fizic;

Vrei un plus de vigilență și concentrare într-un timp scurt;

Nu ai probleme cu stomacul, somnul și anxietatea;

Îți place aroma intensă și efectul mai energizant.

Alege ceaiul verde dacă:

Vrei o sursă de energie mai blândă și de durată;

Cauți o sursă naturală de antioxidanți care să combată inflamația;

Vrei o băutură care susține concentrarea fără agitație;

Cafeaua te agită sau îți provoacă palpitații;

Ai un stomac sensibil sau te confrunți cu reflux gastric.

Câtă cofeină are cafeaua

Cofeina este cea mai consumată substanță stimulantă din lume, iar cafeaua o conține în cantități foarte mari. Originea, tipul și modul de preparare al acestei băuturi influențează procentul de cofeină pe care îl conține.

În funcție de modul de preparare și durata infuzării, diferitele tipuri de cafea au o cantitate variabilă de cofeină, potrivit Mayo Clinic. Chiar și cafeaua decofeinizată conține mici cantități de cofeină.

Câtă cofeină conțin cele mai consumate tipuri de cafea:

200 ml cafea filtrată (la filtru, ibric, presa franceză) 81 mg cofeină

200 ml cafea instant 52 mg cofeină

30 ml espresso 64 mg cofeină

200 ml cafea decofeinizată 1,7 mg cofeină

30 ml espresso decofeinizat 1 mg cofeină

200 ml cafea instant decofeinizată 1,7 mg cofeină

Doza zilnică maximă recomandată adulților este de până la 400 de miligrame de cofeină. Consumul excesiv poate cauza insomnie, agitație, creșterea ritmului cardiac și anxietate.

Câtă cofeină are ceaiul verde

Ceaiul verde conține de peste trei ori mai puțină cofeină față de cafea, conform Healthline. La fel ca în cazul cafelei, cantitatea din ceaiul verde variază semnificativ în funcție de:

originea plantei: zonele geografice și condițiile de creștere influențează concentrația de cofeină a frunzelor;

sortimentul de ceai verde: Sencha conține o cantitate mai mică decât Matcha și Gyokuro;

modul de preparare: timpul de infuzare, temperatura apei și cantitatea de frunze folosită influențează câtă cofeină ajunge în băutură.

În medie, o cană (240 ml) de ceai verde conține 29 mg de cofeină. În comparație cu alte sortimente de ceai, cel verde are mai multă cofeină decât ceaiul alb, dar mai puțină decât ceaiul negru.

