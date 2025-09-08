Cafeaua ne menține creierul alert și noaptea. Ce au descoperit cercetătorii despre impactul cofeinei în timpul somnului

Cafeaua ne ajută să alungăm oboseala și să ne concentrăm, dar efectele sale nu se opresc atunci când adormim. Cofeina stimulează activitatea cerebrală inclusiv în timpul somnului, potrivit unui studiu. Află ce se întâmplă în creier atunci când bem cafea și apoi adormim.

Cofeina este cea mai consumată substanță psihoactivă din lume. O găsim nu doar în cafea, ci și în unele ceaiuri, în ciocolată, băuturi energizante și băuturi răcoritoare de tip cola. Ea acționează ca un stimulent al sistemului nervos central care crește starea de alertă, capacitatea de concentrare și chiar performanțele cognitive.

Pe parcursul zilei, atunci când avem nevoie de energie și claritate mentală, aceste efecte sunt deosebit de utile. Însă, ce se întâmplă cu cofeina rămasă în organism odată ce adormim? Se pare că ea nu dispare pur și simplu, ci continuă să acționeze asupra creierului și în timpul somnului, susține o echipă de cercetători de la Universitatea din Montreal.

Cofeina afectează refacerea creierului noaptea

Băuturile care conțin cofeină pot modifica somnul și influența refacerea creierului pe timpul nopții, au arătat pentru prima dată oamenii de știință canadieni într-un studiu publicat în revista Nature Communications Biology.

Cofeina menține activitatea cerebrală într-o stare de echilibru, între ordine și haos. „În această stare, creierul funcționează optim: poate procesa informația eficient, se poate adapta rapid, învăța și lua decizii cu agilitate”, explică Julie Carrier, profesoară de psihologia somnului și îmbătrânirii și unul dintre autorii studiului.

Pe timpul zilei, această stare ne menține alerți și concentrați, doar că noaptea, „ar putea interfera cu odihna: creierul nu s-ar relaxa și nu s-ar reface corespunzător”, detaliază Carrier. În timpul somnului, creierul ar trebui să se refacă, iar stimularea continuă nu mai este benefică.

Cofeina afectează consolidarea memoriei noaptea

Pentru a studia efectele cofeinei asupra somnului, cercetătorii au combinat inteligența artificială cu o investigație medicală care înregistrează activitatea electrică a creierului, numită electroencefalogramă (EEG), potrivit Science Daily. Ei au înregistrat activitatea cerebrală nocturnă a 40 de adulți sănătoși și au comparat rezultatele în două nopți diferite: una în care participanții au luat capsule cu cofeină cu trei ore și, respectiv, cu o oră înainte de culcare, iar cealaltă în care au primit un placebo la aceleași intervale.

„Am folosit analize statistice avansate și inteligență artificială pentru a identifica schimbări subtile în activitatea neuronală. Rezultatele au arătat că cofeina a crescut complexitatea semnalelor cerebrale, reflectând o activitate neuronală mai dinamică și mai puțin previzibilă, în special în faza de somn non-REM, crucială pentru consolidarea memoriei și recuperarea cognitivă”, a spus Philipp Thölke, autorul principal al studiului.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, modificări evidente în activitatea electrică a creierului în timpul somnului: cofeina a atenuat oscilațiile lente precum undele theta și alfa – asociate cu somnul profund și restaurator – și a stimulat activitatea undelor beta, care apare mai des în starea de veghe și implicare mentală.

Aceste schimbări arată că, chiar și în somn, creierul rămâne mai activ și se odihnește mai puțin sub influența cofeinei. Modificarea activității cerebrale demonstrează că băuturile cofeinizate afectează refacerea creierului pe timpul nopții, cu posibile consecințe asupra consolidării memoriei.

Tinerii, cei mai afectați

Cercetătorii canadieni au descoperit că efectele cofeinei asupra creierului pe timpul nopții diferă în funcție de vârstă. În cadrul studiului, adulții tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 27 de ani, au avut reacții mai puternice decât cei de vârstă mijlocie, între 41 și 58 de ani. Diferența a fost vizibilă mai ales în timpul somnului REM, faza în care apar visele și care joacă un rol important pentru echilibrul emoțional și memorie.

Explicația are legătură cu adenozina, o moleculă care se acumulează treptat în creier pe parcursul zilei și provoacă senzația de oboseală. Cofeina blochează receptorii acestei molecule și astfel apare efectul ei energizant.

Pe măsură ce îmbătrânim, numărul receptorilor de adenozină scade, iar influența cofeinei devine mai slabă la persoanele mai în vârstă. Pentru că tinerii au o densitate mai mare a acestor receptori, efectul stimulant al cofeinei este mai puternic.

Studiul evidențiază implicații importante ale consumului zilnic de cafea, mai ales în rândul tinerilor. Dacă băuturile cofeinizate perturbă activitatea cerebrală chiar și în somn, este posibil ca acestea să influențeze pe termen lung memoria, capacitatea de învățare și refacerea conexiunilor neuronale care, în mod normal, are loc în timpul somnului.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege exact cum afectează cofeina sănătatea cognitivă și funcționarea zilnică, dar specialiștii recomandă totuși evitarea ei cu câteva ore înainte de culcare. Astfel, organismul are timp să o proceseze substanța, iar creierul se poate reface.

