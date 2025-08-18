Câte cafele ar trebui să bem zilnic dacă vrem să reducem riscul de stop cardiac

Dincolo de aroma plăcută și efectul energizant, cafeaua are un beneficiu major pentru inimă, potrivit unui studiu: un risc mai redus de deces din cauze cardiace. Află care este cantitatea optimă de cafea pentru sănătatea cardiovasculară și cum să o consumi.

Cafeaua este, fără îndoială, una dintre cele mai iubite și consumate băuturi din lume. Fie că este savurată la micul dejun, în pauza de la serviciu sau în compania prietenilor, ea face parte din rutina zilnică a milioane de oameni.

Această băutură aromată și energizantă este mai mult decât un ritual matinal. Ea poate fi și un aliat al sănătății. Cercetătorii americani au descoperit recent că iubitorii de cafea tind să aibă o inimă mai sănătoasă. Potrivit studiului pe care l-au publicat în The Journal of Nutrition, cafeaua scade riscul de deces prin boli cardiovasculare.

O cafea pe zi poate ține doctorul departe

Beneficiile pot fi obținute chiar și prin consumul unei singure cești de cafea pe zi, dar condiția este să fie băută neagră, fără zahăr, frișcă sau alte adaosuri. Participanții la studiu care consumau între două și trei cești pe zi au obținut însă cele mai mari beneficii. În cazul lor, cafeaua a redus riscul de deces cardiac cu aproape o cincime, scrie Daily Mail.

Pentru acest studiu, cercetătorii au urmărit consumul zilnic de cafea al 46.332 de persoane cu vârsta peste 20 de ani. După o perioadă de monitorizare de 11 ani, au constatat că participanții care au consumat zilnic o ceașcă de cafea au avut un risc de deces cu 16% mai mic, comparativ cu cei care nu obișnuiau să bea deloc cafea.

Consumul de două-trei cești pe zi a fost asociat cu o reducere de 17% a riscului de deces cardiac. Totuși, cercetătorii au observat că beneficiile cafelei se plafonează la trei cești pe zi.

Ce cafea este sănătoasă

Dacă vrei ca această băutură să-ți fie un aliat al sănătății, contează nu doar câtă cafea bei, ci și modul în care o consumi. Studiul arată că beneficiile pentru inimă apar doar în cazul cafelei negre sau al celei preparate cu adaosuri minime, precum laptele cu un conținut redus de grăsimi. Cei care au adăugat zahăr în cantități mari sau grăsimi saturate cum sunt cele din frișcă sau lapte integral nu s-au bucurat de aceleași efecte pozitive asupra sănătății cardiovasculare.

Informațiile despre consumul de cafea au fost oferite de participanții la studiu, ceea ce poate implica erori sau subestimări. De asemenea, cercetătorii nu au luat în considerare tipul de prăjire și metoda de preparare a cafelei, factori care pot influența compoziția sa chimică și, implicit, efectele asupra sănătății.

Cât de multă cafea este prea multă

Deși studiul vine cu vești bune pentru pasionații de cafea, specialiștii atrag atenția că excesul poate fi periculos. Potrivit ghidurilor medicale, consumul a mai mult de patru cești pe zi poate crește tensiunea arterială, care este un factor de risc major pentru infarct și accident vascular cerebral.

Cofeina în exces are multe alte efecte nedorite, cum ar fi:

probleme de somn

deshidratare

dureri de cap

nervozitate

anxietate

amețeli

tremur

De asemenea, consumul excesiv de cofeină a fost asociat în studii cu un risc crescut de osteoporoză.

Dacă ai o afecțiune cardiovasculară, ar trebui să fii și mai precaut în privința cantității de cafea consumată. De exemplu, la persoanele cu hipertensiune severă, două sau mai multe cești de cafea pe zi pot dubla riscul de deces prin boli cardiovasculare, potrivit unui studiu publicat în Journal of the American Heart Association (JAHA). O singură ceașcă de cafea pe zi este sigură pentru persoanele hipertensive, notează cercetătorii.

Bolile cardiovasculare, principala cauză de deces în lume și în România

Afecțiunile cardiovasculare, inclusiv infarctul miocardic, reprezintă principala cauză de mortalitate la nivel global, iar România nu face excepție. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, bolile de inimă provoacă anual 17,9 milioane de decese la nivel global.

În țara noastră, acestea se află pe primul loc în topul cauzelor de deces, cu un număr alarmant de cazuri la persoane tot mai tinere. Infarctul miocardic sau stopul cardiac este una dintre cele mai grave manifestări și are la bază factori de risc precum hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, fumatul, alimentația nesănătoasă și lipsa de mișcare.

