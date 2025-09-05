Antena Căutare
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea

Cofeina are efect diuretic și deshidratarea este un risc, dar nu atât de mare precum ai crede. Află ce cantitate de cafea ar trebui să consumi pentru ca deshidratarea să devină un risc real, cât durează efectele cofeinei și ce efecte nedorite poate avea.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 16:19
Pentru a reduce riscul deshidratării, bea apă suficientă pe parcursul zilei sau împreună cu cafeaua | Shutterstock

Cu 2,25 miliarde de cești consumate în fiecare zi, cafeaua se numără printre cele mai îndrăgite băuturi din lume. În doze moderate, această băutură ne energizează și ne crește capacitatea de concentrare, iar studiile au asociat-o cu multiple beneficii pentru sănătate: poate reduce riscul de diabet, boli hepatice, Alzheimer sau Parkinson, stimulează metabolismul și îmbunătățește starea de spirit. Unele cercetări sugerează chiar că ne poate prelungi viața.

Cafeaua te deshidratează?

Deși este o băutură foarte apreciată, există o convingere larg răspândită conform căreia cafeaua te deshidratează. Aceeași cofeină care ne oferă energie crește producția de urină și are, într-adevăr, efect diuretic, dar efectele deshidratante ale cafelei sunt mult mai reduse decât se crede, susțin specialiștii în nutriție.

Majoritatea cercetărilor sugerează că lichidul din băuturile care conțin cofeină compensează efectul diuretic al acestora când sunt consumate cu moderație, conform Mayo Clinic. În cazul cafelei, un consum moderat înseamnă până la trei cești pe zi.

Având în vedere că peste 95% din cafea este apă, efectele sale diuretice sunt prea reduse pentru a provoca deshidratare, explică nutriționista Beth Czerwony pentru centrul medical Cleveland Clinic, din SUA. Băutorii constanți de cafea resimt și mai puțin acest efect, pentru că organismul lor dezvoltă o toleranță la cofeină, în timp. Așadar, pentru majoritatea oamenilor sănătoși, consumul moderat de cafea nu provoacă deshidratare semnificativă.

Dozele mari de cofeină pot crește cantitatea de urină produsă de rinichi, mai ales dacă nu bei suficientă apă pe parcursul zilei sau dacă nu ești obișnuit cu cafeaua.

„Nu cafeaua în sine te deshidratează. Problema apare atunci când consumi prea multă cofeină. Dacă bei pe tot parcursul zilei băuturi cofeinizate precum cafea, ceaiuri tari, energizante sau sucuri, este foarte important să adaugi și apă plată sau aromatizată, dar necofeinizată, pentru a reduce riscul deshidratării”, recomandă nutriționista.

Simptomele deshidratării pot include:

  • dureri de cap
  • gură uscată
  • urină închisă la culoare
  • amețeală sau senzație de leșin
  • confuzie
  • oboseală
  • valuri de căldură sau frisoane
  • puls crescut și tensiune scăzută
  • crampe musculare

Nu este nevoie să renunți complet la cafea de teama deshidratării, dar o poți consuma responsabil, alternând consumul ei cu apă. În cele din urmă, cel mai bine este să-ți cunoști nivelul de toleranță și să-ți asculți corpul atunci când îți semnalează că ceva nu este în regulă.

Cât durează efectele cofeinei?

Cofeina este absorbită rapid prin tractul digestiv, iar efectele sale asupra organismului se resimt în general la 15-60 de minute după consum, conform Sleep Foundation, organizație americană specializată în probleme de somn. Durata lor variază în funcție de cât de repede este absorbită și metabolizată de organismul fiecăruia dintre noi.

Mai mulți factori influențează cât durează efectele cofeinei la fiecare persoană și chiar la aceeași persoană în momente diferite. Printre cei mai importanți se numără:

  • genetica - determină cât de rapid descompune ficatul cofeina;
  • sexul - bărbații procesează puțin mai rapid cofeina ;
  • vârsta - adulții tineri resimt mai puțin timp efectele cofeinei, comparativ cu persoanele în vârstă, care au un metabolism mai lent;
  • greutatea corporală - persoanele cu o greutate mare simt efectele cofeinei mai puțin intens la aceeași doză;
  • sarcina - femeile însărcinate metabolizează cofeina mai lent;
  • anumite afecțiuni - bolile hepatice, de exemplu, încetinesc metabolizarea cofeinei și îi prelungesc astfel efectele, iar afecțiunile cardiace îi pot amplifica efectele stimulative;
  • administrarea contraceptivelor orale - femeile care folosesc contraceptive resimt mai mult timp efectele cofeinei;
  • consumul de alcool - băuturile alcoolice încetinesc metabolizarea cofeinei, prelungindu-i efectele;
  • fumatul - accelerează metabolizarea cofeinei, astfel că efectele pot fi mai scurte;
  • alimentația înainte de consumul cofeinei - pe stomacul gol, cofeina este absorbită mai rapid în sânge, ceea ce poate duce la un efect mai intens și mai rapid. După masă, efectele apar treptat și pot fi mai blânde.

Din cauza acestor variabile, este dificil de spus exact cât timp rămâne cofeina în organism. În general, jumătate din cofeină este eliminată în 4-6 ore, dar timpul de înjumătățire poate varia între 2 și 12 ore în funcție de factorii menționați.

Prin urmare, efectul stimulant al cafelei poate persista mai multe ore după consum, chiar dacă organismul elimină treptat cofeina. Tocmai de aceea, mulți medici recomandă evitarea ei cu cel puțin 8 ore înainte de culcare.

Citește și: Câte cafele ar trebui să bem zilnic dacă vrem să reducem riscul de stop cardiac

Ce efecte negative are cafeaua?

În cazul adulților, aportul maxim total de cofeină recomandat este de 400 de miligrame (mg) pe zi. Pentru a ne face o idee, o cană cu 200 ml de cafea la filtru conține aproximativ 80 de mg de cofeină, iar un espresso de 30 de ml are 64 mg.

În funcție de cât de mult ai depășit această cantitate, te poți confrunta cu probleme precum:

  • palpitații
  • neliniște
  • dificultăți de somn
  • disconfort gastric (arsuri)
  • scaune moi
  • iritabilitate

La persoanele sensibile, cafeaua poate contribui, în timp, și la creșterea tensiunii arteriale sau la agravarea unor tulburări de anxietate.

Dozele foarte mari de cofeină, adică peste 10 mg per kilogram de greutate corporală pe zi, pot fi extrem de periculoase pentru sănătate. Pentru o persoană de 75 de kilograme, o astfel de doză ar fi de 750 mg de cofeină sau mai mult pe zi, adică echivalentul a câtorva cești de cafea tare sau băuturi energizante. În astfel de situații, au fost raportate dureri în piept, tulburări de ritm cardiac și chiar accidente vasculare cerebrale.

Citește și: Ce se întâmplă în corpul nostru când bem cafea sau cofeină? Efectele cofeinei asupra organismului

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

