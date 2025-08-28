Săptămâna de lucru de patru zile câștigă teren în Europa, iar Olanda este exemplul care sare în ochi.

Ce țară din Europa trece la săptămâna de muncă de 4 zile. Cu ce provocări vine această schimbare | Shutterstock

Țara are cea mai ridicată rată a muncii part-time din cadrul OCDE: în medie, doar 32,1 ore lucrate săptămânal de persoanele între 20 și 64 de ani, potrivit Financial Times.

Ce țară din Europa trece la săptămâna de muncă de 4 zile. Cu ce provocări vine această schimbare

Bert Colijn, economist la ING, rezumă atmosfera din birourile olandeze: „Săptămâna de lucru de patru zile a devenit foarte, foarte comună. Lucrez cinci zile și uneori sunt criticat pentru asta!”.

Modelul a prins rădăcini în anii ’80, când femeile au intrat masiv pe piața muncii în roluri cu jumătate de normă. Sistemul fiscal și de beneficii a stimulat această alegere, iar în timp ea a fost adoptată și de mulți bărbați, mai ales părinți.

Articolul continuă după reclamă

Avantaje și fisuri în sistem

Deși lucrează mai puțin, Olanda rămâne printre cele mai prospere economii europene, grație unei productivități ridicate pe oră și unei rate de angajare de 82% la finalul lui 2024, potrivit libertatea.ro.

Susținătorii acestei organizări invocă efecte benefice precum:

reducerea epuizării profesionale,

șanse mai bune de echilibru muncă–viață,

scăderea șomajului.

Totuși, tabloul nu e lipsit de umbre. Munca part-time este încă asociată mai des cu femeile, ceea ce afectează progresul lor profesional. În 2019, doar 27% dintre managerii olandezi erau femei, arată un raport OCDE.

Citește și: Ce salariu câștigă o cameristă din Spania. Cât de mare e diferența cu România

Un alt punct sensibil: sectoare precum educația resimt lipsa personalului, iar programul redus al părinților intră adesea în conflict cu orarele școlare imprevizibile.

Europa între entuziasm și scepticism

Olanda nu este singura țară care testează sau adoptă formula celor patru zile.

Belgia a introdus legal opțiunea, fără reducere de salariu.

Islanda a avut rezultate pozitive în sectorul public.

Germania derulează proiecte-pilot, cu niveluri ridicate de satisfacție raportate.

Marea Britanie și Spania explorează la rândul lor prin programe experimentale.

Polonia a lăsat decizia la latitudinea companiilor.

Grecia, în schimb, pregătește un model controversat: patru zile de lucru, dar cu posibilitatea de a munci până la 13 ore pe zi.

Experiența Țărilor de Jos arată că reducerea săptămânii de lucru nu înseamnă neapărat declin economic. Flexibilitatea poate însemna mai multă bunăstare și copii mai fericiți – iar în clasamentele internaționale, cei olandezi chiar ocupă primul loc.

Citește și: Ce sumă au fost nevoiți să plătească stăpânii unei pisici pentru că a mieunat în tren. Călătoria a fost destul de costisitoare