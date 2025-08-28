Antena Căutare
Home News Inedit Ce țară din Europa trece la săptămâna de muncă de 4 zile. Cu ce provocări vine această schimbare

Ce țară din Europa trece la săptămâna de muncă de 4 zile. Cu ce provocări vine această schimbare

Săptămâna de lucru de patru zile câștigă teren în Europa, iar Olanda este exemplul care sare în ochi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 16:37 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 17:50
Ce țară din Europa trece la săptămâna de muncă de 4 zile. Cu ce provocări vine această schimbare | Shutterstock

Țara are cea mai ridicată rată a muncii part-time din cadrul OCDE: în medie, doar 32,1 ore lucrate săptămânal de persoanele între 20 și 64 de ani, potrivit Financial Times.

Ce țară din Europa trece la săptămâna de muncă de 4 zile. Cu ce provocări vine această schimbare

Bert Colijn, economist la ING, rezumă atmosfera din birourile olandeze: „Săptămâna de lucru de patru zile a devenit foarte, foarte comună. Lucrez cinci zile și uneori sunt criticat pentru asta!”.

Modelul a prins rădăcini în anii ’80, când femeile au intrat masiv pe piața muncii în roluri cu jumătate de normă. Sistemul fiscal și de beneficii a stimulat această alegere, iar în timp ea a fost adoptată și de mulți bărbați, mai ales părinți.

Articolul continuă după reclamă

Avantaje și fisuri în sistem

Deși lucrează mai puțin, Olanda rămâne printre cele mai prospere economii europene, grație unei productivități ridicate pe oră și unei rate de angajare de 82% la finalul lui 2024, potrivit libertatea.ro.

Susținătorii acestei organizări invocă efecte benefice precum:

  • reducerea epuizării profesionale,
  • șanse mai bune de echilibru muncă–viață,
  • scăderea șomajului.

Totuși, tabloul nu e lipsit de umbre. Munca part-time este încă asociată mai des cu femeile, ceea ce afectează progresul lor profesional. În 2019, doar 27% dintre managerii olandezi erau femei, arată un raport OCDE.

Citește și: Ce salariu câștigă o cameristă din Spania. Cât de mare e diferența cu România

Un alt punct sensibil: sectoare precum educația resimt lipsa personalului, iar programul redus al părinților intră adesea în conflict cu orarele școlare imprevizibile.

Europa între entuziasm și scepticism

  • Olanda nu este singura țară care testează sau adoptă formula celor patru zile.
  • Belgia a introdus legal opțiunea, fără reducere de salariu.
  • Islanda a avut rezultate pozitive în sectorul public.
  • Germania derulează proiecte-pilot, cu niveluri ridicate de satisfacție raportate.
  • Marea Britanie și Spania explorează la rândul lor prin programe experimentale.
  • Polonia a lăsat decizia la latitudinea companiilor.
  • Grecia, în schimb, pregătește un model controversat: patru zile de lucru, dar cu posibilitatea de a munci până la 13 ore pe zi.

Experiența Țărilor de Jos arată că reducerea săptămânii de lucru nu înseamnă neapărat declin economic. Flexibilitatea poate însemna mai multă bunăstare și copii mai fericiți – iar în clasamentele internaționale, cei olandezi chiar ocupă primul loc.

Citește și: Ce sumă au fost nevoiți să plătească stăpânii unei pisici pentru că a mieunat în tren. Călătoria a fost destul de costisitoare

SpaceX a lansat cu succes racheta Starship. Cât timp a durat testul... Dinții rechinilor sunt în pericol. Ce fenomen periculos i-ar slăbi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care e căsătorit de 29 de ani Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;, cu care e căsătorit de 29 de ani
Observatornews.ro Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată" Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa Miercuri, 27.08.2025, 22:10
Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Joi, 28.08.2025, 08:44 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Miercuri, 27.08.2025, 18:31 Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Duminica, 24.08.2025, 20:00
Mai multe
Citește și
Care e cel mai lent animal din lume. Are o „viteză” record
Care e cel mai lent animal din lume. Are o „viteză” record
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Lansarea iPhone 17 a fost confirmată. Când va dezvălui Apple noua serie de smartphone-uri
Lansarea iPhone 17 a fost confirmată. Când va dezvălui Apple noua serie de smartphone-uri
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte lung”. Informațiile nespuse publicului larg
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu... Elle
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe deget | VIDEO
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe!
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe! Jurnalul
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație Kudika
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința Playtech
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de... Redactia.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului său. Diva a radiat într-un bikini roșu extrem de sexy
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x