Controversata doctoriță Flavia Groșan a decedat. S-a luptat cu o boală grea. Ce spunea cu doar câteva zile înainte de internare

Flavia Groșan, medicul care s-a declarat contra vaccinurilor, a pierdut lupta cu boala. Iată ce s-a aflat despre moartea sa.

Flavia Groșan a intrat în atenția publică în timpul pandemiei când s-a declarat împotriva vaccinurilor și promova mai multe tratamente controversate. În cursul zilei de miercuri, 19 noiembrie 2025, doctorița a decedat. Aceasta era internată la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Bihor în stare critică încă de la jumătatea lunii octombrie.

Medicul pneumolog Flavia Groșan a murit în cursul zilei de astăzi

Conform news.ro, surse medicale au declarat că Flavia Groșan se afla la Compartimentul Paliaţie, al SCJU Bihor. Aceasta a suferit astăzi un stop cardio-respirator.

Medicul era internat în spital de la jumătatea lunii octombrie, când a fost resuscitată în urma unui stop cardio-respirator. Flavia Groşan fusese diagnosticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale. Ea avea la internare pleurezie bilterală (apă la plămâni), fiind intubată şi ventilată mecanic.

În 10 septembrie, Flavia Groşan scria pe Facebook: „Astă noapte am crezut că mor. Nu credeam că voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră aţi fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supravieţuit. Dar luni urgent la investigaţii. Ceva îmi ise cu virgulă.”

Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook și despre o tuse persistentă și promitea că va merge la spital pentru a face investigații.

„Medicul șef de la Terapie Intensivă mi-a spus că doamna Flavia Groșan a murit. Iar acum am primit mesajul de la doctorița Carmen Pantiș. Groșan era internată în stare gravă, în comă, de mai bine de o lună”, a precizat, pentru AGERPRES, dr. Gheorghe Carp.

Medicul Flavia Groșan suferise de cancer pulmonar, fiind internată la Spitalul Județean, unde a fost transferată de la secția de Anestezie Terapie Intensivă în cea de Pneumologie. Fiind în comă de gradul 4, ea a fost internată în ultimele zile într-o secție de paliație.

Era inconștientă și nu răspundea la stimuli (durere, lumină, sunet), nu iniția acțiuni voluntare și nu avea un ciclu normal somn-trezire. Deși cordul, rinichii și ficatul funcționau, medicii spuneau că „șansele erau rezervate”.

Între timp, în ceea ce privește problemele pulmonare, situația se îmbunătățise. Respira singură și nu mai avea nevoie de aparate, conform Observatornews.ro. În ceea ce privește creierul, starea era aceeași, comă de gradul 4 cu șanse minime de a-și reveni.

Cauza principală o reprezintă prezența mai multor tumori (pulmonare, cerebrale, suprarenale și hepatice) în metastază, cea ce înseamna că celulele canceroase de la tumora principală, cea la plămâni, s-au extins la celelalte organe.

Flavia Groșan, care s-a făcut cunoscută în timpul pandemiei prin diverse afirmații controversate, a postat pe contul său de Facebook, în luna august, un text privind presupusa legătură între vaccinarea anti-COVID-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc, după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia.

„Colegiul Medicilor Bihor, aflat în jurisdicția Colegiului Medicilor din România, se delimitează ferm de declarațiile publice făcute recent de către dr. Groșan Flavia într-o postare pe pagina personală de Facebook a acesteia privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-COVID-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc, după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia.

Considerăm că afirmațiile făcute de dr. Groșan Flavia reprezintă erori grave, fără nicio fundamentare științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației.

Atragem atenția că dna dr. Groșan Flavia nu este la prima abatere de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca <<adevăruri științifice>>.

Vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre <<shedding>> după vaccinare, proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, este imposibil biologic să provoace <<ceață mentală sau oprirea respirației>>, ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike, aceste aspecte fiind cunoștințe elementare de biologie moleculară pentru orice medic”, se arată într-o reacție a Colegiului Medicilor postată pe Facebook, ulterioară declarațiilor medicului pneumolog.