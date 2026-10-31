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De ce simți nevoia să mănânci mereu seara, chiar dacă nu îți este foame. 5 motive mai puțin cunoscute

Mâncatul emoțional poate avea mai multe cauze, printre care stresul zilnic și oboseala sau preferința pentru niște alimente bogate în zahăr sau în carbohidrați rafinați. Poți simți nevoia să mănânci seara, deși nu îți este foame, și dacă pe timpul zilei ai mâncat mai puțin.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 18:00 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 14:21
Motive pentru care simți nevoia să mănânci seara | Profimedia
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Mâncatul seara nu este o problemă de voință, ci poate arăta că ai mâncat prea puțin pe parcursul zilei sau că ai fost stresat ori ai dormit prost. Iată câteva motive care se ascund în spatele acestui fenomen.

Motive pentru care simți nevoia să mănânci seara

Dacă mănânci prea puțin pe parcursul zilei, este posibil ca seara să simți că nu mai ai energie și să îți dorești să mănânci. Acest lucru se poate întâmpla mai ales la deficitul caloric, așa că dacă îți dorești să slăbești, fără a simți seara nevoia de a mânca, asigură-te că ai mese bogate echilibrate pe parcursul zilei.

Dacă ești stresat încă de dimineață, corpul tău va fi încă în modul „alertă”. În momentul în care începi să te relaxezi, vei fi tentat să mănânci ceva gustos. Poți ajunge să mănânci seara, chiar dacă nu îți este foame, și pentru că ai consumat alimente bogate în zahăr și carbohidrați rafinați, potrivit All Health Nutrition.

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Aceste alimente îți cresc rapid glicemia, dar scad la fel de repede, ceea ce poate duce la o senzație bruscă de foame și de pofte alimentare, uneori seara. Poți ajunge să mănânci și din plictiseala, singurătate sau atunci când te simți copleșit.

Dacă nu ai dormit bine, este posibil să simți nevoia de a mânca mai mult. Când ai un somn fragmentat sau puține ore, crește grelina, hormonul foamei, care transmite semnale că ai nevoie de mâncare. În același timp, scade leptina, hormonul sațietății.

Ce poți face pentru a nu mai ajunge să mănânci seara

Specialiștii recomandă să mănânci suficient în timpul zilei și să nu sari peste o masă, crezând că vei slăbi mai repede. Seara, poate să apară pofta de a mânca.

Asigură-te că la cină ai o masă consistentă, care să conțină proteină, legume, carbohidrați complecși și o sursă controlată de grăsime sănătoasă. Învăță să faci diferența între foamea fizică și cea emoțională.

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