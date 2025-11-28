O provocare din mediul online i-a adus sfârșitul unui influencer. Ce a făcut tânărul

Un influencer din domeniul fitnessului a decedat după ce a acceptat o provocare bizară. Iată ce i-a adus sfârșitul la doar 30 de ani.

Un influencer de 30 de ani a murit după o provocare din mediul online | TikTok

Dmitry Nuyanzin, un influencer de 30 de ani originar din Rusia, a murit după ce s-a supus unei provocări pe care el singur și-a lansat-o.

Ce i-a adus sfârșitul influencerului de doar 30 de ani

Dmitry Nuyanzin încerca să-și promoveze programul de slăbire și a decis să se supună unei provocări pentru a atrage mai mulți oameni.

Acesta a început cu un maraton alimentar, în care mânca 10.000 de calorii pe zi. Dorea să se îngrașe 25 de kilograme ca mai apoi să le piardă prin intermediul programului pe care îl pusese singur la punct, demonstrând eficacitatea planului propriu. El și-a documentat procesul într-un jurnal online, unde timp de mai multe săptămâni s-a filmat mâncând alimente bogate caloric, de tip fast-food, prăjituri și produse de patiserie, conform unei surse.

„În prezent, mă îngraș pentru cursul meu de slăbire, iar aceasta este dieta mea de 10.000 de calorii. La micul-dejun mănânc o farfurie de produse de patiserie și jumătate de prăjitură.

La prânz mănânc 800 de grame de găluște cu maioneză. În timpul zilei, pot să mănânc cipsuri, iar la cină mănânc un burger și două felii de pizza mici, fie la un local din oraș, fie livrate la domiciliu”, declara el.

Pe 21 octombrie, Dmitry își ademenea urmăritorii cu premii în bani pentru a urma dieta sa. Acesta promitea 100 de lire sterline persoanelor care cântăreau mai mult de 100 de kilograme și care reușeau să slăbească 10% din greutatea inițială până la Revelion.

„Prieteni!!! Cursul meu de slăbire va începe curând, unde puteți câștiga premii grozave și, cel mai important, vă puteți construi un corp frumos, puteți învăța să mâncați sănătos și să vă bucurați de antrenamentele mele. Voi slăbi împreună cu elevii mei, așa că va fi de două ori mai interesant”, spunea antrenorul.

Însă nu a mai reușit să își pună în aplicare planul, pierzându-și viața din cauza mâncatului excesiv. Inima antrenorului a cedat.

Acest incident trage un semnal de alarmă în privința dietelor extreme, a neglijării corpului și sănătății, precum și a imitării acțiunilor unor străini pe care îi vedem pe internet.