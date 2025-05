Proprietățile medicinale ale hameiului. La ce se poate folosi

Hameiul este o plantă foarte cunoscută pentru utilizarea sa în prepararea berii deoarece poate îmbunătăți gustul băuturii alcoolice. În același timp, poate oferi mai multe beneficii sănătății datorită compoziției sale. Citește despre proprietățile medicinale ale hameiului.

Există diverse specii de hamei, iar fiecare dintre acestea au întrebuințări diferite. Aceste flori sunt populare pentru aroma lor unică acră și pot aduce numeroase beneficii organismului, fiind eficiente în ameliorarea mai multor afecțiuni.

Proprietățile medicinale ale hameiului

Hameiul conține diverse uleiuri esențiale, vitamine și minerale, ceea ce îl poate face eficient pentru numeroase utilizări. Uleiurile sale au proprietăți antiseptice, antioxidante și antiinflamatoare, iar profilul nutritiv include: vitamina B6, vitamina C și vitamina E.

Chiar dacă funcția sa principală se aplică în industria berii, hameiul devine treptat o plantă medicinală recunoscută. De obicei, când se întrebuințează ca tratament, se administrează sub formă de: extract, sirop sau ceai.

Poate trata inflamația pielii

Unele produse cosmetice au în compoziție hamei. Uleiurile și mineralele din plantă oferă un efect antiinflamator pielii și se folosesc pentru a reduce dimensiunea vaselor de sânge prezente la suprafață. Astfel, pot atenua roșeața și iritația. În plus, deoarece conține vitamina C, poate îmbunătăți aspectul pielii. Aceasta are un rol în sinteza colagenului.

Poate ameliora anxietatea

Proprietățile medicinale ale hameiului pot atenua unele tulburări mintale. Uleiul esențial de hamei poate fi eficient pentru ameliorarea simptomelor de anxietate. Proprietățile sale sedative îl pot face foarte util în combaterea stresului și a schimbărilor de dispoziție. Mai mult, poate da o stare de calm mintală și fizică.

Poate reduce căderea părului și mătreața

Hameiul poate oferi strălucire pielii și poate ameliora simptomele mătreții. Dacă îți clătești părul cu o soluție pe bază de hamei, aceasta poate ajuta la diminuarea căderii părului deoarece are în compoziție antioxidanți, conform Stylecraze.

Vitaminele și uleiurile esențiale din compoziția hameiului pot contribui la deschiderea porilor de dimensiuni foarte mici de la nivelul scalpului. Uleiurile din această plantă îndeplinesc un rol în vindecarea pielii moarte de pe scalp și la îndepărtarea mătreții, care blochează porii pielii.

Poate îmbunătăți sistemul digestiv

Proprietățile medicinale ale hameiului pot îmbunătăți sistemul digestiv, deoarece pot accelera metabolismul organismului. Persoanele care suferă de diverse tulburări digestive pot apela la această alternativă pe bază de plante pentru a ameliora simptomele care afectează digestia.

Poate calma și relaxa mușchii

Administrarea hameiului poate ajuta la relaxarea mușchilor și la calmarea durerilor corporale, ceea ce poate sprijini dezvoltarea masei musculare. Mai mult, poate sprijini recuperarea și relaxarea musculară. Din acest motiv, se folosește frecvent în prepararea multor analgezice.

Poate îmbunătăți circulația sângelui

Un flavonoid din hamei numit xanthohumol are proprietăți care pot ajuta la relaxarea vaselor de sânge și la îmbunătățirea circulației sângelui, potrivit Very Well Health. Xantohumolul extras din hamei poate reduce calcificarea în artere și vene.

Poate trata insomnia

Proprietățile medicinale ale hameiului te pot ajuta să te odihnești mai bine. Uleiul de hamei poate asigura efecte sedative, care pot fi eficiente în tratarea insomniei. Amestecarea unei cantități mici de ulei esențial în apă înainte de a merge la culcare, îți poate îmbunătăți mai multe aspecte ale calității somnului.

