Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Bella Santiago și Nicu Grigore, lupta pe telecomanda aerului condiționat! Riscurile supraexpunerii la aerul rece
Episodul 9 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 18 septembrie 2025. Bella Santiago și Nicu Grigore intră în fiecare vară într-o mică „luptă” pe telecomanda aerului condiționat. Gloria Berteșteanu, medic specialist ORL, explică pericolele folosirii incorecte a AC-ului și cum ne poate afecta sănătatea nasului, urechilor și gâtului.
Joi, 18.09.2025, 18:35