Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Cum te poate îmbolnăvi un aer condiționat murdar și cum să-l cureți corect
Logo show

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Cum te poate îmbolnăvi un aer condiționat murdar și cum să-l cureți corect

Episodul 9 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 18 septembrie 2025. Mihai Udrea, tehnician frigotehnist și Dragoș Voinescu, director comercial, explică ce probleme de sănătate poate provoca un aer condiționat necurățat corespunzător. De la alergii și infecții respiratorii până la afecțiuni mai grave, aparatul tău de AC poate ascunde bacterii și mucegai care afectează sănătatea întregii familii.
Joi, 18.09.2025, 18:44
x
Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Fitness și energie pozitivă: exerciții care îți schimbă ziua

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Fitness și energie pozitivă: exerciții care îți schimbă ziua

Logo show Joi, 18.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Quiz cu Bella Santiago și Nicu Grigore: Cât timp pot supraviețui bacteriile pe telecomandă?

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Quiz cu Bella Santiago și Nicu Grigore: Cât timp pot supraviețui bacteriile pe telecomandă?

Logo show Joi, 18.09.2025, 18:50 Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Bella Santiago și Nicu Grigore, lupta pe telecomanda aerului condiționat! Riscurile supraexpunerii la aerul rece

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Bella Santiago și Nicu Grigore, lupta pe telecomanda aerului condiționat! Riscurile supraexpunerii la aerul rece

Logo show Joi, 18.09.2025, 18:35 Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Exerciții de respirație pentru liniște și echilibru interior

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Exerciții de respirație pentru liniște și echilibru interior

Logo show Joi, 18.09.2025, 18:25 Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Cele mai frecvente întrebări despre burnout! Răspunsul medicilor

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Cele mai frecvente întrebări despre burnout! Răspunsul medicilor

Logo show Joi, 18.09.2025, 18:15 Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Multitasking și stres: ce se întâmplă în creierul nostru

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Multitasking și stres: ce se întâmplă în creierul nostru

Logo show Joi, 18.09.2025, 18:10 Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Andreea Marin, experiența sa cu burnout-ul, boala secolului: „Am căzut pe stradă!”

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Andreea Marin, experiența sa cu burnout-ul, boala secolului: „Am căzut pe stradă!”

Logo show Joi, 18.09.2025, 18:00 Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Virgil a recunoscut că are sentimente față de Alexandra

Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Virgil a recunoscut că are sentimente față de Alexandra

Logo show Joi, 18.09.2025, 16:57 Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Mama lui Dian, împotriva Costinei! Fosta concurentă intervine telefonic

Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Mama lui Dian, împotriva Costinei! Fosta concurentă intervine telefonic

Logo show Joi, 18.09.2025, 16:43 Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Mama și fratele lui Dian au venit în casă pentru a purta o discuție cu el

Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Mama și fratele lui Dian au venit în casă pentru a purta o discuție cu el

Logo show Joi, 18.09.2025, 16:39 Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Virgil, acuzat că induce fetele în eroare! Samina i-a cerut „socoteală”

Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Virgil, acuzat că induce fetele în eroare! Samina i-a cerut „socoteală”

Logo show Joi, 18.09.2025, 16:06 Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Kiprianos a analizat interacțiunile dintre Denisa și Cristian

Mireasa sezonul 12, 18 septembrie 2025. Kiprianos a analizat interacțiunile dintre Denisa și Cristian

Logo show Joi, 18.09.2025, 15:53
x