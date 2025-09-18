Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Cum te poate îmbolnăvi un aer condiționat murdar și cum să-l cureți corect

Episodul 9 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 18 septembrie 2025. Mihai Udrea, tehnician frigotehnist și Dragoș Voinescu, director comercial, explică ce probleme de sănătate poate provoca un aer condiționat necurățat corespunzător. De la alergii și infecții respiratorii până la afecțiuni mai grave, aparatul tău de AC poate ascunde bacterii și mucegai care afectează sănătatea întregii familii.

Joi, 18.09.2025, 18:44