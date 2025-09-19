Medicool sezonul 9, 19 septembrie 2025. Pericolele extensiilor de gene! Experiența unei tinere de 21 de ani

Episodul 10 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 19 septembrie 2025. Diana Măciucă, o tânără de 21 de ani, povestește cum extensiile de gene i-au pus în pericol vederea. În aceeași discuție, Raluca Bădulescu își împărtășește propria experiență – o arsură de cornee care i-a adus probleme serioase la nivel ocular. Află ce riscuri ascund extensiile de gene și cât de important este să acorzi atenție sănătății ochilor.

Vineri, 19.09.2025, 18:45