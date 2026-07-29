Ce spune Dennis despre interacțiunile cu fetele din casa Mireasa: Cred că de Raluca m-am folosit!

Dennis este intrebat despre toate interacțiunile pe care le-a avut cu fetele din casa Mireasa până a întâlnit-o pe Bianca.

Ce întrebări acide are Eduard Puiu pentru Bianca și Dennis

Miercuri, 29.07.2026, 10:00

De ce nu își poate face o relație Dorian din perspectiva Biancăi

Miercuri, 29.07.2026, 10:00

Cel mai fals concurenți în opinia mamelor de la Mireasa

Marti, 28.07.2026, 10:00

Ce au răspuns Daniel si Claudia după ce Roxana ar fi spus că au abandonat-o

Luni, 27.07.2026, 10:00

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Darius nu mai vrea să audă de Daniela: Nu o salut. Pe Mihai...

Duminica, 26.07.2026, 10:00

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cine merita să câștige în Marea Finală. Parerea Danielei și...

Duminica, 26.07.2026, 10:00

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Viitorul cuplului Daniela și Mihai după emisiune: „Nu va...

Duminica, 26.07.2026, 10:00

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cum ar fi reacționat Giulia dacă Alexandru ar fi avut relații...

Vineri, 24.07.2026, 11:30

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce concurent nu a fost real, în opinia Giuliei și a lui Alexandru

Vineri, 24.07.2026, 11:30

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Giulia și Alexandru și-au ales nașii pentru cununia...

Vineri, 24.07.2026, 11:30

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Adevăratul motiv pentru care mama lui Alexandru nu a fost...

Vineri, 24.07.2026, 11:30

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cum a primit-o mama lui Alexandru pe Giulia după Finală

Vineri, 24.07.2026, 11:30