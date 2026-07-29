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Mireasa
Momente
De ce nu își poate face o relație Dorian din perspectiva Biancăi
De ce nu își poate face o relație Dorian din perspectiva Biancăi
Până sa-l cunoască pe Dennis, Bianca a încercat o relație si cu Dorian, dar nu a mers. Concurenta spune de ce Dorian nu reușește sa-si facă o relație.
Miercuri, 29.07.2026, 10:00
Ce întrebări acide are Eduard Puiu pentru Bianca și Dennis
Miercuri, 29.07.2026, 10:00
Ce spune Dennis despre interacțiunile cu fetele din casa Mireasa: Cred că de Raluca m-am folosit!
Miercuri, 29.07.2026, 10:00
Cel mai fals concurenți în opinia mamelor de la Mireasa
Marti, 28.07.2026, 10:00
Ce au răspuns Daniel si Claudia după ce Roxana ar fi spus că au abandonat-o
Luni, 27.07.2026, 10:00
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Darius nu mai vrea să audă de Daniela: Nu o salut. Pe Mihai...
Duminica, 26.07.2026, 10:00
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cine merita să câștige în Marea Finală. Parerea Danielei și...
Duminica, 26.07.2026, 10:00
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Viitorul cuplului Daniela și Mihai după emisiune: „Nu va...
Duminica, 26.07.2026, 10:00
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cum ar fi reacționat Giulia dacă Alexandru ar fi avut relații...
Vineri, 24.07.2026, 11:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce concurent nu a fost real, în opinia Giuliei și a lui Alexandru
Vineri, 24.07.2026, 11:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Giulia și Alexandru și-au ales nașii pentru cununia...
Vineri, 24.07.2026, 11:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Adevăratul motiv pentru care mama lui Alexandru nu a fost...
Vineri, 24.07.2026, 11:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cum a primit-o mama lui Alexandru pe Giulia după Finală
Vineri, 24.07.2026, 11:30
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Ce întrebări acide are Eduard Puiu pentru Bianca și Dennis
Miercuri, 29.07.2026, 10:00
Ce spune Dennis despre interacțiunile cu fetele din casa Mireasa: Cred că de Raluca m-am folosit!
Miercuri, 29.07.2026, 10:00
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele
Marti, 28.07.2026, 22:48
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui Capet: Am crezut că mă vor devora porcii mistreți
Marti, 28.07.2026, 22:45
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la nea Marin: Jocul este nul pentru că nu ați respectat regulamentul!
Marti, 28.07.2026, 22:05
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a acuzat stări de rău! Ce corecție i-a aplicat lui Liviu Vârciu
Marti, 28.07.2026, 21:52
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit învinșii de la nea Marin
Marti, 28.07.2026, 21:50
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa roșie! Sonny și Rikito au acceptat cu greu înfrângerea!
Marti, 28.07.2026, 21:30
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!
Marti, 28.07.2026, 20:50
Cel mai fals concurenți în opinia mamelor de la Mireasa
Marti, 28.07.2026, 10:00
”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1
Luni, 27.07.2026, 23:20
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma de melci: Ne-au pus să-i hrănim!
Luni, 27.07.2026, 22:50
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