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Ce întrebări acide are Eduard Puiu pentru Bianca și Dennis

Psihologul Eduard Puiu le-a pus mai multe întrebări acide lui Dennis și Bianca. Uite cum au răspuns cei doi îndrăgostiți.
Miercuri, 29.07.2026, 10:00
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De ce nu își poate face o relație Dorian din perspectiva Biancăi

De ce nu își poate face o relație Dorian din perspectiva Biancăi

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 10:00 Ce spune Dennis despre interacțiunile cu fetele din casa Mireasa: Cred că de Raluca m-am folosit!

Ce spune Dennis despre interacțiunile cu fetele din casa Mireasa: Cred că de Raluca m-am folosit!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 10:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:48 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui Capet: Am crezut că mă vor devora porcii mistreți

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui Capet: Am crezut că mă vor devora porcii mistreți

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la nea Marin: Jocul este nul pentru că nu ați respectat regulamentul!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la nea Marin: Jocul este nul pentru că nu ați respectat regulamentul!

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:05 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a acuzat stări de rău! Ce corecție i-a aplicat lui Liviu Vârciu

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a acuzat stări de rău! Ce corecție i-a aplicat lui Liviu Vârciu

Logo show Marti, 28.07.2026, 21:52 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit învinșii de la nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit învinșii de la nea Marin

Logo show Marti, 28.07.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa roșie! Sonny și Rikito au acceptat cu greu înfrângerea!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa roșie! Sonny și Rikito au acceptat cu greu înfrângerea!

Logo show Marti, 28.07.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!

Logo show Marti, 28.07.2026, 20:50 Cel mai fals concurenți în opinia mamelor de la Mireasa

Cel mai fals concurenți în opinia mamelor de la Mireasa

Logo show Marti, 28.07.2026, 10:00 ”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 27.07.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma de melci: Ne-au pus să-i hrănim!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma de melci: Ne-au pus să-i hrănim!

Logo show Luni, 27.07.2026, 22:50
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