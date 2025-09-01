Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Insula Iubirii
Power Couple
Mireasa
Ana, mi-ai fost scrisa in ADN
Iubire cu parfum de lavanda
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Mireasa
Momente
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Kiprianos, cel mai nou concurent
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Kiprianos, cel mai nou concurent
Ediția din 1 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Kiprianos este cel mai nou concurent din casa Mireasa. Tânărul vine tocmai din Grecia.
Luni, 01.09.2025, 17:00
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ce concluzii au tras fetele după petrecerea de sâmbătă
Luni, 01.09.2025, 16:50
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Adin i-a declarat Laviniei că s-a îndrăgostit
Luni, 01.09.2025, 16:40
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ce a discutat Alexandru cu Diana! Samina a fost ignorată
Luni, 01.09.2025, 16:17
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ionuț și Loredana și-au spus deschis ce simt unul...
Luni, 01.09.2025, 15:27
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Adin crede că Liviu și-o dorește în continuare pe Emily
Luni, 01.09.2025, 15:14
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ștefania simte că Liviu nu își îndreaptă atenția...
Luni, 01.09.2025, 14:57
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana
Luni, 01.09.2025, 14:17
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Topul publicului! Cine intră în cursa de eliminare
Vineri, 29.08.2025, 16:59
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Ion este eliminat din competiție!
Vineri, 29.08.2025, 16:50
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Liviu și Ștefania sunt, oficial, într-o cunoaștere!
Vineri, 29.08.2025, 16:31
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Sorin, către Diana: Ești femeia pe care eu o vreau!
Vineri, 29.08.2025, 16:12
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea...
Vineri, 29.08.2025, 15:15
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ce concluzii au tras fetele după petrecerea de sâmbătă
Luni, 01.09.2025, 16:50
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Adin i-a declarat Laviniei că s-a îndrăgostit
Luni, 01.09.2025, 16:40
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ce a discutat Alexandru cu Diana! Samina a fost ignorată
Luni, 01.09.2025, 16:17
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ionuț și Loredana și-au spus deschis ce simt unul pentru altul
Luni, 01.09.2025, 15:27
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Adin crede că Liviu și-o dorește în continuare pe Emily
Luni, 01.09.2025, 15:14
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Ștefania simte că Liviu nu își îndreaptă atenția către ea
Luni, 01.09.2025, 14:57
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana
Luni, 01.09.2025, 14:17
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor
Luni, 01.09.2025, 11:22
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Alina Nițu, concurenta zilei
Luni, 01.09.2025, 10:37
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Dr. Amalia Anghel: reguli esențiale pentru frumusețea și sănătatea pielii sensibile
Luni, 01.09.2025, 10:15
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Pachețelul pentru școală: soluții gustoase și sănătoase pentru copii
Luni, 01.09.2025, 09:44
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Noul an școlar 2025-2026: Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, anunță toate noutățile
Luni, 01.09.2025, 08:59
Ultimele știri
Trending
17:36
Tendința tech din anii 2000 care revine la modă. Ce dispozitiv au început să poarte și vedetele
17:34
Primele imagini cu Ursula von der Leyen în România. Incidentul care a avut loc fix înainte de aterizarea aeronavei sale
17:11
Descoperirea care poate rescrie istoria umană. Unde au găsit experții o structură cu 7.000 de ani mai veche decât Stonehenge
17:02
Exclusiv | Andrei Aradits, vacanță cu dans și relaxare pe o insulă aproape pustie: „Am simțit că am avut timp pentru mine”
17:00
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Kiprianos, cel mai nou concurent
16:56
Mireasa sezonul 12. Cine e Kiprianos, noul concurent. Povestea de viață a tânărului care a intrat pe 1 septembrie 2025 în casă
Vezi ultimele stiri
1
Imagini incendiare cu Shakira, la plajă! Cântăreața și-a etalat corpul tonifiat într-un bikini roz. Cum arată la 48 de ani
2
Gabi Bădălău își scoate la vânzare bolizii pentru achitarea facturilor. Afaceristul, dat în judecată că nu și-a plătit curentul
3
Horoscop zilnic 31 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
4
Horoscop zilnic 1 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
5
Cât câștigă un angajat Lidl în Germania. Diferența față de România este cel puțin surprinzătoare
6
Prințesa Diana a pus lucruri inedite într-o cutie înainte să moară. Ce au găsit acum cei care au deschis-o
Căutare
x
x