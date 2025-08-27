Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Tensiuni în casa băieților în urma afirmațiilor făcute de Adin și Liviu! Virgil: „Vă iau toate femeile!”

Antena Căutare
Ediția din 27 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Un material difuzat la „Mireasa - Capriciile Iubirii” cu o discuție între Adin și Liviu lansa unele teorii legate de Cristian, pe care îl consideră un pion în schema lui Emily, dar și despre Virgil, despre care au spus că, în raport cu Emily, este prea copil: „Singurul care ar putea să îi facă față eram eu”, a declarat Liviu.
Miercuri, 27.08.2025, 14:21
