Mireasa sezonul 12, 4 august 2025. Alexandra, Ștefania, Diana și Lavinia, primele concurente din noul sezon

Ediția din data de 4 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Alexandra vine din Caransebeș și are 22 de ani. Ștefania are 28 de ani și vine din Italia. Diana are 26 de ani și vine din Republica Moldova. Lavinia are 25 de ani și vine din Târgu Neamț.

Luni, 04.08.2025, 14:22