Mireasa sezonul 12, 4 septembrie 2025. Ce au de împărțit Diana și Kiprianos: Ești plin de tine!
Mireasa sezonul 12, 4 septembrie 2025. Ce au de împărțit Diana și Kiprianos: Ești plin de tine!
Ediția din 4 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Zilele trecute, Diana își făcuse unele păreri despre Kiprianos.
Joi, 04.09.2025, 15:34
Mireasa sezonul 12, 4 septembrie 2025. Emily, reproșuri la adresa lui Kiprianos: „E prematur...
Joi, 04.09.2025, 16:23
Mireasa sezonul 12, 4 septembrie 2025. Doamna Cristiana, dialog cu Alexandru despre Samina
Joi, 04.09.2025, 15:15
Mireasa sezonul 12, 4 septembrie 2025. Doamna Cristiana a plâns, iar Costina a consolat-o! Ce...
Joi, 04.09.2025, 15:06
Mireasa sezonul 12, 4 septembrie 2025. Seara lui Kiprianos cu fetele la jacuzzi a iscat...
Joi, 04.09.2025, 14:32
Mireasa sezonul 12, 4 septembrie 2025. Imaginile cu Lavinia și Kiprianos în jacuzzi, intens...
Joi, 04.09.2025, 14:28
Mireasa sezonul 12, 3 septembrie 2025. Task-ul Omleta Dansatoare! Cum s-au descurcat concurenții
Miercuri, 03.09.2025, 16:57
Mireasa sezonul 12, 3 septembrie 2025. Costina, mesaj către susținători! Concurenta vrea să...
Miercuri, 03.09.2025, 16:31
Mireasa sezonul 12, 3 septembrie 2025. Ce a deranjat-o cu adevărat pe Samina la Alexandru
Miercuri, 03.09.2025, 16:12
Mireasa sezonul 12, 3 septembrie 2025. Temerile Ștefaniei în ceea ce îl privește pe Liviu
Miercuri, 03.09.2025, 15:26
Mireasa sezonul 12, 3 septembrie 2025. Gabriela, motiv de discuție între mame și fete
Miercuri, 03.09.2025, 15:21
Mireasa sezonul 12, 3 septembrie 2025. Curățenia, mărul discordiei dintre fete și mame
Miercuri, 03.09.2025, 15:06
Mireasa sezonul 12, 3 septembrie 2025. Adin a primit o scrisoare pe care i-a arătat-o și...
Miercuri, 03.09.2025, 14:35
Ultimele știri
Trending
16:47
Nativii care au lumea la picioare în primele săptămâni ale toamnei. Ce zodii se bucură de o conjunctură astrală unică
16:32
Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!”
16:23
Mireasa sezonul 12, 4 septembrie 2025. Emily, reproșuri la adresa lui Kiprianos: „E prematur să ai pretenții”
15:58
Copiii lui Alain Delon se ceartă pe moștenirea lăsată de faimosul actor. Ce mai au de împărțit la un an de la moartea tatălui lor
15:43
Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire
15:34
Mireasa sezonul 12, 4 septembrie 2025. Ce au de împărțit Diana și Kiprianos: Ești plin de tine!
1
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
2
Mădălina Ghenea a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Ce a spus presa italiană despre apariția ei la Festivalul de Film
3
Horoscop zilnic 4 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
4
Mesajul trist pe care Oana Lis l-a transmis recent. Ce și-a anunțat fanii și ce decizie are de luat urgent
5
România - Canada va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00
6
România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00
