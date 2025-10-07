17:28

Mireasa, sezon 12. Cosmin a spus care sunt cele trei fete pe care le place. Una dintre ele s-a arătat foarte interesată

17:27

Prima jucătoare de tenis care și-a pus silicoane. De ce a adus-o în discuție pe Simona Halep: „Nu vei mai putea juca”

16:58

Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cosmin, noul concurent, a luat cina în casa fetelor

16:51

Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cristian simte că Denisa este femeia potrivită pentru el

16:44

Greta Thunberg a ajuns în Grecia, după ce a fost reținută de foțele israeliene. Ce mesaj a transmis

16:43

Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Ionuț și Loredana, alte discuții lămuritoare: Am decis să ne vedem fiecare de drumul lui!