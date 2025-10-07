Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Asia Express
Ana, mi-ai fost scrisa in ADN
Iubire cu parfum de lavanda
The Ticket
Mireasa
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Mireasa
Momente
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cosmin, noul concurent, a luat cina în casa fetelor
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cosmin, noul concurent, a luat cina în casa fetelor
Ediția din 7 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Cosmin a fost invitatul fetelor la cină cu o primire de excepție.
Marti, 07.10.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cristian simte că Denisa este femeia potrivită pentru el
Marti, 07.10.2025, 16:51
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Ionuț și Loredana, alte discuții lămuritoare: Am decis...
Marti, 07.10.2025, 16:43
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Alex, interesat de Ale: Unde te vezi peste 5 ani?
Marti, 07.10.2025, 16:22
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Nicoleta a luat cina în compania băieților! Cine i-a...
Marti, 07.10.2025, 15:59
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Adin a aflat că Liviu o place pe Lavinia! Ce părere are?
Marti, 07.10.2025, 15:17
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Conflict în toată regula între Diana și Ștefania! Care...
Marti, 07.10.2025, 14:33
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Conflict între doamna Liliana și bunica Virginia din...
Marti, 07.10.2025, 14:23
Mireasa sezonul 12, 6 octombrie 2025. Nicoleta, cea mai nouă concurentă
Luni, 06.10.2025, 16:57
Mireasa sezonul 12, 6 octombrie 2025. Ce concluzii au tras fetele și băieții după petrecere
Luni, 06.10.2025, 16:48
Mireasa sezonul 12, 6 octombrie 2025. Cosmin, cel mai nou concurent
Luni, 06.10.2025, 16:31
Mireasa sezonul 12, 6 octombrie 2025. Ionuț nu crede că se poate apropia mai mult de Loredana
Luni, 06.10.2025, 16:24
Mireasa sezonul 12, 6 octombrie 2025. Ale, revoltată după criticile făcute de Diana și Denisa
Luni, 06.10.2025, 16:01
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cristian simte că Denisa este femeia potrivită pentru el
Marti, 07.10.2025, 16:51
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Ionuț și Loredana, alte discuții lămuritoare: Am decis să ne vedem fiecare de drumul lui!
Marti, 07.10.2025, 16:43
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Alex, interesat de Ale: Unde te vezi peste 5 ani?
Marti, 07.10.2025, 16:22
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Nicoleta a luat cina în compania băieților! Cine i-a atras atenția?
Marti, 07.10.2025, 15:59
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Adin a aflat că Liviu o place pe Lavinia! Ce părere are?
Marti, 07.10.2025, 15:17
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Conflict în toată regula între Diana și Ștefania! Care a fost motivul
Marti, 07.10.2025, 14:33
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Conflict între doamna Liliana și bunica Virginia din cauza meniului!
Marti, 07.10.2025, 14:23
Super Neatza, 7 octombrie 2025. Cum îi încurajăm pe copii să ofere și să primească iubire în ritmul lor
Marti, 07.10.2025, 11:39
Super Neatza, 7 octombrie 2025. Ce facem dacă am aflat că partenerul ne înșală
Marti, 07.10.2025, 10:54
Super Neatza, 7 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Amalia Banu
Marti, 07.10.2025, 10:42
Super Neatza, 7 octombrie 2025. Alina Pușcau și Cristina Postu, concurentele de la Asia Express, despre experiența din cadrul reality show-ului de la Antena 1
Marti, 07.10.2025, 10:12
Super Neatza, 7 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Roxana Ungureanu
Marti, 07.10.2025, 10:10
Ultimele știri
Trending
17:28
Mireasa, sezon 12. Cosmin a spus care sunt cele trei fete pe care le place. Una dintre ele s-a arătat foarte interesată
17:27
Prima jucătoare de tenis care și-a pus silicoane. De ce a adus-o în discuție pe Simona Halep: „Nu vei mai putea juca”
16:58
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cosmin, noul concurent, a luat cina în casa fetelor
16:51
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cristian simte că Denisa este femeia potrivită pentru el
16:44
Greta Thunberg a ajuns în Grecia, după ce a fost reținută de foțele israeliene. Ce mesaj a transmis
16:43
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Ionuț și Loredana, alte discuții lămuritoare: Am decis să ne vedem fiecare de drumul lui!
Vezi ultimele stiri
1
Horoscop zilnic 6 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
2
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
3
Cum a cucerit-o comediantul Andrei Ciobanu pe Flavia Mihășan. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV
4
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
5
Ce nativi sunt ocrotiți de Sfânta Parascheva în luna octombrie 2025
6
Prima jucătoare de tenis care și-a pus silicoane. De ce a adus-o în discuție pe Simona Halep: „Nu vei mai putea juca”
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x