Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Ale, despre Virgil: Mi se pare puțin imatur!
Logo show

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Ale, despre Virgil: Mi se pare puțin imatur!

Ediția din 8 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. La Capriciile Iubirii, Ale își exprima unele păreri despre Virgil.
Miercuri, 08.10.2025, 16:46
x
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Cosmin și Gabriela, discuții de cunoaștere: Este genul meu!

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Cosmin și Gabriela, discuții de cunoaștere: Este genul meu!

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 17:05 Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. De ce s-au certat Ștefania, Diana și Denisa

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. De ce s-au certat Ștefania, Diana și Denisa

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 16:41 Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Băieții au discutat despre Emily, lucru care a deranjat-o pe concurentă

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Băieții au discutat despre Emily, lucru care a deranjat-o pe concurentă

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 16:13 Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. De ce s-a supărat Diana pe Ionuț și Liviu

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. De ce s-a supărat Diana pe Ionuț și Liviu

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 16:02 Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Ionuț și Emily, glume, zâmbete și apropiere

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Ionuț și Emily, glume, zâmbete și apropiere

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 15:35 Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Diana, geloasă pe interacțiunea dintre Sorin și Ștefania

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Diana, geloasă pe interacțiunea dintre Sorin și Ștefania

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 15:21 Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Adin consideră că Liviu și Lavinia se plac reciproc!

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Adin consideră că Liviu și Lavinia se plac reciproc!

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 15:03 Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Adin, către Lavinia: Dacă aș fi să gândesc cu inima m-aș împăca cu tine!

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Adin, către Lavinia: Dacă aș fi să gândesc cu inima m-aș împăca cu tine!

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 14:32 Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Doamna Adriana s-a supărat pe Lavinia și s-a certat cu aceasta

Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Doamna Adriana s-a supărat pe Lavinia și s-a certat cu aceasta

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 14:18 Super Neatza, 8 octombrie 2025. Cum îți poți proteja părul în zilele ploioase

Super Neatza, 8 octombrie 2025. Cum îți poți proteja părul în zilele ploioase

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 12:11 Super Neatza, 8 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Camelia Violeta

Super Neatza, 8 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Camelia Violeta

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 10:31 Super Neatza, 8 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Maria-Adina

Super Neatza, 8 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Maria-Adina

Logo show Miercuri, 08.10.2025, 10:01
x