Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Asia Express
Ana, mi-ai fost scrisa in ADN
Iubire cu parfum de lavanda
The Ticket
Mireasa
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Mireasa
Momente
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Ale, despre Virgil: Mi se pare puțin imatur!
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Ale, despre Virgil: Mi se pare puțin imatur!
Ediția din 8 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. La Capriciile Iubirii, Ale își exprima unele păreri despre Virgil.
Miercuri, 08.10.2025, 16:46
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Cosmin și Gabriela, discuții de cunoaștere: Este genul meu!
Miercuri, 08.10.2025, 17:05
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. De ce s-au certat Ștefania, Diana și Denisa
Miercuri, 08.10.2025, 16:41
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Băieții au discutat despre Emily, lucru care a deranjat-o...
Miercuri, 08.10.2025, 16:13
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. De ce s-a supărat Diana pe Ionuț și Liviu
Miercuri, 08.10.2025, 16:02
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Ionuț și Emily, glume, zâmbete și apropiere
Miercuri, 08.10.2025, 15:35
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Diana, geloasă pe interacțiunea dintre Sorin și Ștefania
Miercuri, 08.10.2025, 15:21
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Adin consideră că Liviu și Lavinia se plac reciproc!
Miercuri, 08.10.2025, 15:03
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Adin, către Lavinia: Dacă aș fi să gândesc cu inima...
Miercuri, 08.10.2025, 14:32
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Doamna Adriana s-a supărat pe Lavinia și s-a certat cu...
Miercuri, 08.10.2025, 14:18
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cosmin, noul concurent, a luat cina în casa fetelor
Marti, 07.10.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Cristian simte că Denisa este femeia potrivită pentru el
Marti, 07.10.2025, 16:51
Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Ionuț și Loredana, alte discuții lămuritoare: Am decis...
Marti, 07.10.2025, 16:43
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Cosmin și Gabriela, discuții de cunoaștere: Este genul meu!
Miercuri, 08.10.2025, 17:05
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. De ce s-au certat Ștefania, Diana și Denisa
Miercuri, 08.10.2025, 16:41
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Băieții au discutat despre Emily, lucru care a deranjat-o pe concurentă
Miercuri, 08.10.2025, 16:13
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. De ce s-a supărat Diana pe Ionuț și Liviu
Miercuri, 08.10.2025, 16:02
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Ionuț și Emily, glume, zâmbete și apropiere
Miercuri, 08.10.2025, 15:35
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Diana, geloasă pe interacțiunea dintre Sorin și Ștefania
Miercuri, 08.10.2025, 15:21
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Adin consideră că Liviu și Lavinia se plac reciproc!
Miercuri, 08.10.2025, 15:03
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Adin, către Lavinia: Dacă aș fi să gândesc cu inima m-aș împăca cu tine!
Miercuri, 08.10.2025, 14:32
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Doamna Adriana s-a supărat pe Lavinia și s-a certat cu aceasta
Miercuri, 08.10.2025, 14:18
Super Neatza, 8 octombrie 2025. Cum îți poți proteja părul în zilele ploioase
Miercuri, 08.10.2025, 12:11
Super Neatza, 8 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Camelia Violeta
Miercuri, 08.10.2025, 10:31
Super Neatza, 8 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Maria-Adina
Miercuri, 08.10.2025, 10:01
Ultimele știri
Trending
18:45
Regele Charles, declarație rară despre recuperarea după cancer. Ce le-a spus altor pacienți: „Nu sunt chiar atât de rău”
18:18
(P) Performanță la fiecare pas pe teren
18:00
Detaliul mai puțin cunoscut. Ce salariu avea Nadia Comăneci ca profesor de sport în România: „Nu mai avea niciun fel de bonusuri”
18:00
Dana Săvuică, blefaroplastie la 55 de ani: „Rezultatele pot dura chiar pe viață”. În ce constă operația
17:05
Mireasa sezonul 12, 8 octombrie 2025. Cosmin și Gabriela, discuții de cunoaștere: Este genul meu!
17:01
Mireasa, sezon 12. Gabriela a recunoscut că este interesată de Cosmin. De ce l-a ales, totuși, pe Liviu la date
Vezi ultimele stiri
1
Horoscop zilnic 7 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
2
Heidi Klum, rochia transparentă cu care a eclipsat pe toată lumea pe covorul roșu. Cum arată ținuta ei surprinzătoare
3
Regele Charles, declarație rară despre recuperarea după cancer. Ce le-a spus altor pacienți: „Nu sunt chiar atât de rău”
4
Detaliul mai puțin cunoscut. Ce salariu avea Nadia Comăneci ca profesor de sport în România: „Nu mai avea niciun fel de bonusuri”
5
Dana Săvuică, blefaroplastie la 55 de ani: „Rezultatele pot dura chiar pe viață”. În ce constă operația
6
Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la câteva luni după ce a suferit infarct. Andrew e foarte tânăr: „Muncește încă mult”
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x