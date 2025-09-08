Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Ștefania a purtat o discuție cu Emily despre Liviu: „Nu-mi pică bine!”

Ediția din 8 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. După tensiunile apărute la petrecere, Emily și Ștefania au avut o discuție față în față pentru a lămuri momentul surprins între ea și Liviu în leagăn. Emily i-a transmis Ștefaniei că nu are motive de îngrijorare și că, în opinia ei, Liviu nu este partenerul potrivit, fiind două caractere complet diferite.

Luni, 08.09.2025, 15:22