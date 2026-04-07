Mireasa, sezonul 13. Claudia, mesaj pentru mama pe care nu a văzut-o de 21 de ani

Ediția din 7 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Într-un moment de vulnerabilitate extremă, Claudia și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai adâncă rană a vieții sale: absența mamei. După 21 de ani de tăcere și distanță, concurenta a mărturisit că dorul de cea care i-a dat viață este încă prezent și că singura ei dorință ar fi o întâlnire față în față. Întrebarea care o macină și la care caută un răspuns este una care a lăsat întreaga casă în tăcere: „Oare mă mai consideră fiica ei?”. Din păcate, răspunsul nu a venit într-un cadru privat, ci sub forma unui atac public pe rețelele de socializare. În loc de brațele deschise la care visa Claudia, mama acesteia a lansat o serie de acuzații și critici dure la adresa propriei fiice.

Marti, 07.04.2026, 15:49