Mireasa, sezonul 14. Alinierea în oglindă! Unde s-au așezat băieții

Ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Băieții trebuie să se așeze în spatele fetelor, iar acestea vor alege cu cine vor merge la date.

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Valentin sunt mireasa și mirele săptămânii! Stelian și...

Vineri, 28.08.2026, 15:57

Mireasa, sezonul 14. Rebeca, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Vineri, 28.08.2026, 15:37

Mireasa, sezonul 14. Andreea părăsește casa Mireasa

Vineri, 28.08.2026, 15:29

Mireasa, sezonul 14. Amira, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Vineri, 28.08.2026, 15:27

Mireasa, sezonul 14. Irina, așteptată cu mare interes la cina băieților! Ce discuții au avut...

Vineri, 28.08.2026, 14:54

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Maria, tot mai apropiați! Cei doi discută despre apropierea lor

Vineri, 28.08.2026, 14:35

Mireasa, sezonul 14. Prima ceartă de la lista de cumpărături în casa fetelor

Vineri, 28.08.2026, 14:18

Mireasa, sezonul 14. Irina, noua concurentă de la Mireasa! La 30 de ani, își caută marea iubire

Joi, 27.08.2026, 15:57

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, prima întâlnire romantică! Ce au descoperit unul...

Joi, 27.08.2026, 15:46

Mireasa, sezonul 14. Paula, despre cele mai grele pierderi din viața ei: „I-am pierdut pe...

Joi, 27.08.2026, 15:25

Mireasa, sezonul 14. AdrenaLinia sună din nou! Anne Mary a ales trei băieți pentru o oră în...

Joi, 27.08.2026, 15:09

Mireasa, sezonul 14. Claudia, în centrul atenției la cina băieților! Ce discuții au avut...

Joi, 27.08.2026, 14:57