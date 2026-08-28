Mireasa, sezonul 14. Andreea părăsește casa Mireasa

Ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. După votul publicului, Andreea a fost eliminată din casa Mireasa.

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Valentin sunt mireasa și mirele săptămânii! Stelian și...

Vineri, 28.08.2026, 15:57

Mireasa, sezonul 14. Alinierea în oglindă! Unde s-au așezat băieții

Vineri, 28.08.2026, 15:43

Mireasa, sezonul 14. Rebeca, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Vineri, 28.08.2026, 15:37

Mireasa, sezonul 14. Amira, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Vineri, 28.08.2026, 15:27

Mireasa, sezonul 14. Irina, așteptată cu mare interes la cina băieților! Ce discuții au avut...

Vineri, 28.08.2026, 14:54

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Maria, tot mai apropiați! Cei doi discută despre apropierea lor

Vineri, 28.08.2026, 14:35

Mireasa, sezonul 14. Prima ceartă de la lista de cumpărături în casa fetelor

Vineri, 28.08.2026, 14:18

Mireasa, sezonul 14. Irina, noua concurentă de la Mireasa! La 30 de ani, își caută marea iubire

Joi, 27.08.2026, 15:57

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, prima întâlnire romantică! Ce au descoperit unul...

Joi, 27.08.2026, 15:46

Mireasa, sezonul 14. Paula, despre cele mai grele pierderi din viața ei: „I-am pierdut pe...

Joi, 27.08.2026, 15:25

Mireasa, sezonul 14. AdrenaLinia sună din nou! Anne Mary a ales trei băieți pentru o oră în...

Joi, 27.08.2026, 15:09

Mireasa, sezonul 14. Claudia, în centrul atenției la cina băieților! Ce discuții au avut...

Joi, 27.08.2026, 14:57