Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 14. Andreea părăsește casa Mireasa
Logo show

Mireasa, sezonul 14. Andreea părăsește casa Mireasa

Ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. După votul publicului, Andreea a fost eliminată din casa Mireasa.
Vineri, 28.08.2026, 15:29
x
Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Valentin sunt mireasa și mirele săptămânii! Stelian și Amira pleacă acasă

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Valentin sunt mireasa și mirele săptămânii! Stelian și Amira pleacă acasă

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Alinierea în oglindă! Unde s-au așezat băieții

Mireasa, sezonul 14. Alinierea în oglindă! Unde s-au așezat băieții

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:43 Mireasa, sezonul 14. Rebeca, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Mireasa, sezonul 14. Rebeca, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:37 Mireasa, sezonul 14. Amira, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Mireasa, sezonul 14. Amira, noua concurentă de la Mireasa! La 27 de ani, își caută marea iubire

Logo show Vineri, 28.08.2026, 15:27 Mireasa, sezonul 14. Irina, așteptată cu mare interes la cina băieților! Ce discuții au avut concurenții

Mireasa, sezonul 14. Irina, așteptată cu mare interes la cina băieților! Ce discuții au avut concurenții

Logo show Vineri, 28.08.2026, 14:54 Mireasa, sezonul 14. Valentin și Maria, tot mai apropiați! Cei doi discută despre apropierea lor

Mireasa, sezonul 14. Valentin și Maria, tot mai apropiați! Cei doi discută despre apropierea lor

Logo show Vineri, 28.08.2026, 14:35 Mireasa, sezonul 14. Prima ceartă de la lista de cumpărături în casa fetelor

Mireasa, sezonul 14. Prima ceartă de la lista de cumpărături în casa fetelor

Logo show Vineri, 28.08.2026, 14:18 Super Neatza. Water wars, cel mai amuzant joc! Cine a câștigat

Super Neatza. Water wars, cel mai amuzant joc! Cine a câștigat

Logo show Vineri, 28.08.2026, 11:47 Super Neatza. Magie și hohote de râs! Robert Tudor revine cu un show spectaculos

Super Neatza. Magie și hohote de râs! Robert Tudor revine cu un show spectaculos

Logo show Vineri, 28.08.2026, 11:40 Super Neatza. Cine trage mai bine cu pușca cu apă

Super Neatza. Cine trage mai bine cu pușca cu apă

Logo show Vineri, 28.08.2026, 11:33 Super Neatza. O nouă provocare la Super Neatza! Cine a fost cel mai bun la această probă

Super Neatza. O nouă provocare la Super Neatza! Cine a fost cel mai bun la această probă

Logo show Vineri, 28.08.2026, 11:18 Super Neatza. Sumo Fotbal! Distracție și dueluri spectaculoase

Super Neatza. Sumo Fotbal! Distracție și dueluri spectaculoase

Logo show Vineri, 28.08.2026, 11:04
x