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Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary îl refuză ferm pe Mircea după ce concurentul ar fi „jucat la mai multe capete”

Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Petrecerea a adus momente de clarificare, dar și refuzuri categorice în Casa Mireasa! Mircea a încercat să poarte o discuție privată cu Anne-Mary pentru a înțelege de ce concurenta se ferește de el și evită o apropiere mai strânsă. Bănuit că a încercat să joace la mai multe capete și să își lase deschise mai multe opțiuni, Mircea s-a lovit de o poziție de neînduplecat.
Luni, 31.08.2026, 14:58
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Mireasa, sezonul 14. Ionuț a încercat să o cunoască mai bine pe Veronica! De ce s-a simțit concurenta iritată

Mireasa, sezonul 14. Ionuț a încercat să o cunoască mai bine pe Veronica! De ce s-a simțit concurenta iritată

Logo show Luni, 31.08.2026, 15:59 Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, tot mai apropiați! Sunt cei doi pe drumul unei cunoașteri?

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, tot mai apropiați! Sunt cei doi pe drumul unei cunoașteri?

Logo show Luni, 31.08.2026, 15:52 Mireasa, sezonul 14. Pas important între Alberto și Claudia! Cei doi au decis să se cunoască mai bine

Mireasa, sezonul 14. Pas important între Alberto și Claudia! Cei doi au decis să se cunoască mai bine

Logo show Luni, 31.08.2026, 15:23 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Radu se declară și ei un cuplu după petrecerea din weekend

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Radu se declară și ei un cuplu după petrecerea din weekend

Logo show Luni, 31.08.2026, 15:11 Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin s-au sărutat la petrecere! Cei doi formează primul cuplu oficial

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin s-au sărutat la petrecere! Cei doi formează primul cuplu oficial

Logo show Luni, 31.08.2026, 14:29 Mireasa, sezonul 14. Luptă aprinsă pentru Irina! Conflict între Beleuț și Mircea

Mireasa, sezonul 14. Luptă aprinsă pentru Irina! Conflict între Beleuț și Mircea

Logo show Luni, 31.08.2026, 14:19 Super Neatza. Cât de mult contează percepția în modul în care ne trăim viața

Super Neatza. Cât de mult contează percepția în modul în care ne trăim viața

Logo show Luni, 31.08.2026, 11:42 Super Neatza. Ce ne pregătesc astrele la început de septembrie

Super Neatza. Ce ne pregătesc astrele la început de septembrie

Logo show Luni, 31.08.2026, 11:38 Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Marian Voicu

Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Marian Voicu

Logo show Luni, 31.08.2026, 10:48 Super Neatza. Piele luminoasă în doar 5 minute! Rutină de îngrijire simplă și eficientă

Super Neatza. Piele luminoasă în doar 5 minute! Rutină de îngrijire simplă și eficientă

Logo show Luni, 31.08.2026, 10:22 Super Neatza. Tranziția fără stres de la vacanță la școală. Cum îi ajutăm pe copii să se readapteze

Super Neatza. Tranziția fără stres de la vacanță la școală. Cum îi ajutăm pe copii să se readapteze

Logo show Luni, 31.08.2026, 10:18 Super Neatza. Bugetul pentru școală fără datorii! Ce cumpărăm și cum economisim

Super Neatza. Bugetul pentru școală fără datorii! Ce cumpărăm și cum economisim

Logo show Luni, 31.08.2026, 10:15
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