Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary îl refuză ferm pe Mircea după ce concurentul ar fi „jucat la mai multe capete”

Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Petrecerea a adus momente de clarificare, dar și refuzuri categorice în Casa Mireasa! Mircea a încercat să poarte o discuție privată cu Anne-Mary pentru a înțelege de ce concurenta se ferește de el și evită o apropiere mai strânsă. Bănuit că a încercat să joace la mai multe capete și să își lase deschise mai multe opțiuni, Mircea s-a lovit de o poziție de neînduplecat.

Luni, 31.08.2026, 14:58