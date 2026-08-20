Mireasa, sezonul 14. Beleuț, comentat de băieți! Ce părere au despre comportamentul lui

Ediția din 20 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Anumite atitudini încep să stârne discuții în casa băieților din noul sezon Mireasa! Andrei Beleuț a intrat în atenția colegilor săi de competiție, care au comentat pe seama stilului său de interacțiune și a prezenței sale în casă. Urmărește conversațiile dintre băieți și motivele pentru care aceștia consideră că Beleuț intervine în discuții care nu îl privesc direct, sugerând că își dorește să fie cât mai mult în centrul atenției.

Joi, 20.08.2026, 14:18