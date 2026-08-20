Mireasa, sezonul 14. Declarațiile lui Mircea despre fostul mariaj au stârnit semne de întrebare

Ediția din 20 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Mircea are 32 de ani, vine din Bacău, unde deține un atelier de detailing auto, și pășește în emisiune cu o experiență de viață marcantă. Mircea vorbește despre trecutul său, fostul mariaj și fiica sa, recunoscând cu sinceritate un adevăr dureros: „Cu prețul succesului am pierdut familia”. Totuși, unele dintre declarațiile sale făcute la prezentare le-au lăsat pe fete consternate.

Joi, 20.08.2026, 15:07