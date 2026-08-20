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Mireasa, sezonul 14. Declarațiile lui Mircea despre fostul mariaj au stârnit semne de întrebare

Ediția din 20 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Mircea are 32 de ani, vine din Bacău, unde deține un atelier de detailing auto, și pășește în emisiune cu o experiență de viață marcantă. Mircea vorbește despre trecutul său, fostul mariaj și fiica sa, recunoscând cu sinceritate un adevăr dureros: „Cu prețul succesului am pierdut familia”. Totuși, unele dintre declarațiile sale făcute la prezentare le-au lăsat pe fete consternate.
Joi, 20.08.2026, 15:07
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Mireasa, sezonul 14. Stelian, față în față cu fetele din casă. Primele curiozități

Mireasa, sezonul 14. Stelian, față în față cu fetele din casă. Primele curiozități

Logo show Joi, 20.08.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Paula, dezvăluiri despre două sarcini avute anterior: „Aveam 16 ani, n-am știut”

Mireasa, sezonul 14. Paula, dezvăluiri despre două sarcini avute anterior: „Aveam 16 ani, n-am știut”

Logo show Joi, 20.08.2026, 15:45 Mireasa, sezonul 14. Valentin, la primul speed date cu fetele! Cine i-a atras atenția

Mireasa, sezonul 14. Valentin, la primul speed date cu fetele! Cine i-a atras atenția

Logo show Joi, 20.08.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 14. Ionuț își caută jumătatea! Ce calități trebuie să bifeze viitoarea lui parteneră

Mireasa, sezonul 14. Ionuț își caută jumătatea! Ce calități trebuie să bifeze viitoarea lui parteneră

Logo show Joi, 20.08.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 14. Beleuț, comentat de băieți! Ce părere au despre comportamentul lui

Mireasa, sezonul 14. Beleuț, comentat de băieți! Ce părere au despre comportamentul lui

Logo show Joi, 20.08.2026, 14:18 ”Era să leșin după prima tură!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Era să leșin după prima tură!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 23:11 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu au construit o casă din polistiren! Cum au reacționat la testul de rezistență cu mașina

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu au construit o casă din polistiren! Cum au reacționat la testul de rezistență cu mașina

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, la cules de dovleci: Nouă nu ne plac bostanii!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, la cules de dovleci: Nouă nu ne plac bostanii!

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito, Anda și Joseph au câștigat jocul! Ce decizie a luat japonezul chiar dacă a ieșit învingător

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito, Anda și Joseph au câștigat jocul! Ce decizie a luat japonezul chiar dacă a ieșit învingător

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 22:10 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph a avut parte de dureri groaznice la proba de pe stadion: Eram epuizat!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph a avut parte de dureri groaznice la proba de pe stadion: Eram epuizat!

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Stadionul Sepsi, decorul unei noi probe pentru concurenți

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Stadionul Sepsi, decorul unei noi probe pentru concurenți

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a devenit sosia lui Liviu Vârciu. Sonny: A intrat în personajul lui!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a devenit sosia lui Liviu Vârciu. Sonny: A intrat în personajul lui!

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 20:30
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