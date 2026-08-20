Mireasa, sezonul 14. Ionuț își caută jumătatea! Ce calități trebuie să bifeze viitoarea lui parteneră

Ediția din 20 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Casa Mireasa își deschide ușile pentru un nou concurent determinat să își cunoască partenera de viață! Ionuț are 28 de ani, vine din Călărași și este zodia Taur, caracteristică despre care mărturisește că îl definește în totalitate. În acest clip, îl cunoaștem mai bine pe Ionuț și aflăm ce așteptări are de la această experiență. Tânărul vorbește deschis despre faptul că până în prezent nu a avut ocazia să trăiască o iubire matură și profundă, însă este pregătit să facă acest pas.

Joi, 20.08.2026, 14:31