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Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 14. Mama Claudiei intervine în direct! Dezamăgită de alegerea fiicei ei cu Alberto: „Ești altă fată!”
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Mireasa, sezonul 14. Mama Claudiei intervine în direct! Dezamăgită de alegerea fiicei ei cu Alberto: „Ești altă fată!”

Ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. În timp ce Claudia și Alberto purtau o discuție caldă despre vacanțele visate și despre potențialul lor ca cuplu, o intervenție telefonică a schimbat complet atmosfera. Urmăriți momentul șocant în care mama Claudiei a intrat în direct pentru a-și exprima nemulțumirea legată de parcursul fiicei sale. Aceasta a mărturisit că este extrem de dezamăgită de alegerea Claudiei de a se apropia de Alberto, susținând că fiica ei pare o cu totul altă persoană în emisiune.
Marti, 01.09.2026, 15:58
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Mireasa, sezonul 14. Mamele, analiză dură despre Mircea și atitudinea lui „alpha”

Mireasa, sezonul 14. Mamele, analiză dură despre Mircea și atitudinea lui „alpha”

Logo show Marti, 01.09.2026, 15:42 Mireasa, sezonul 14. Întrebări de cunoaștere între Maria și Valentin! Ce au discutat cei doi

Mireasa, sezonul 14. Întrebări de cunoaștere între Maria și Valentin! Ce au discutat cei doi

Logo show Marti, 01.09.2026, 15:25 Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț s-au sărutat și sunt oficial un cuplu

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț s-au sărutat și sunt oficial un cuplu

Logo show Marti, 01.09.2026, 15:17 Mireasa, sezonul 14. Radu, în centrul atenției fetelor! Veronica recunoaște ce simte

Mireasa, sezonul 14. Radu, în centrul atenției fetelor! Veronica recunoaște ce simte

Logo show Marti, 01.09.2026, 15:04 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary se justifică în fața fetelor: „Am fost asumată cu Radu!”. De ce se simte judecată

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary se justifică în fața fetelor: „Am fost asumată cu Radu!”. De ce se simte judecată

Logo show Marti, 01.09.2026, 14:29 Mireasa, sezonul 14. Doamna Flori a răbufnit! O acuză pe Doamna Isabela de încălcarea regulilor

Mireasa, sezonul 14. Doamna Flori a răbufnit! O acuză pe Doamna Isabela de încălcarea regulilor

Logo show Marti, 01.09.2026, 14:17 Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Alexandra Belu

Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Alexandra Belu

Logo show Marti, 01.09.2026, 11:00 Super Neatza. Infidelitatea în concediu: Cum gestionezi trădarea?

Super Neatza. Infidelitatea în concediu: Cum gestionezi trădarea?

Logo show Marti, 01.09.2026, 10:34 Super Neatza. Anxietatea de separare la câini și pisici! Cum îi afectează întoarcerea ta la birou

Super Neatza. Anxietatea de separare la câini și pisici! Cum îi afectează întoarcerea ta la birou

Logo show Marti, 01.09.2026, 10:12 Super Neatza. Intoleranțe alimentare: Cum știm ce ne face bine și ce ne face rău

Super Neatza. Intoleranțe alimentare: Cum știm ce ne face bine și ce ne face rău

Logo show Marti, 01.09.2026, 10:00 Super Neatza. La mulți ani, Andreea!

Super Neatza. La mulți ani, Andreea!

Logo show Marti, 01.09.2026, 09:02 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii pot avea sentimentul impostorului

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii pot avea sentimentul impostorului

Logo show Marti, 01.09.2026, 09:00
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