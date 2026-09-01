Mireasa, sezonul 14. Mama Claudiei intervine în direct! Dezamăgită de alegerea fiicei ei cu Alberto: „Ești altă fată!”
Ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. În timp ce Claudia și Alberto purtau o discuție caldă despre vacanțele visate și despre potențialul lor ca cuplu, o intervenție telefonică a schimbat complet atmosfera.
Urmăriți momentul șocant în care mama Claudiei a intrat în direct pentru a-și exprima nemulțumirea legată de parcursul fiicei sale. Aceasta a mărturisit că este extrem de dezamăgită de alegerea Claudiei de a se apropia de Alberto, susținând că fiica ei pare o cu totul altă persoană în emisiune.
Marti, 01.09.2026, 15:58