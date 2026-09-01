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Mireasa, sezonul 14. Mamele, analiză dură despre Mircea și atitudinea lui „alpha”

Ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Veronica a adus în atenția tuturor atitudinea lui Mircea, analizând comportamentul său de tip „bărbat alpha” și modul în care acesta se raportează la cei din jur. Mamele s-au arătat de-a dreptul consternate de atitudinea mamei lui Mircea. Mamele au observat cu stupoare că aceasta nu a menționat deloc detalii despre propria ei nepoată, concentrându-se exclusiv pe dramele și suferințele prin care a trecut Mircea.
Marti, 01.09.2026, 15:42
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Mireasa, sezonul 14. Mama Claudiei intervine în direct! Dezamăgită de alegerea fiicei ei cu Alberto: „Ești altă fată!”

Mireasa, sezonul 14. Mama Claudiei intervine în direct! Dezamăgită de alegerea fiicei ei cu Alberto: „Ești altă fată!”

Logo show Marti, 01.09.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Întrebări de cunoaștere între Maria și Valentin! Ce au discutat cei doi

Mireasa, sezonul 14. Întrebări de cunoaștere între Maria și Valentin! Ce au discutat cei doi

Logo show Marti, 01.09.2026, 15:25 Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț s-au sărutat și sunt oficial un cuplu

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț s-au sărutat și sunt oficial un cuplu

Logo show Marti, 01.09.2026, 15:17 Mireasa, sezonul 14. Radu, în centrul atenției fetelor! Veronica recunoaște ce simte

Mireasa, sezonul 14. Radu, în centrul atenției fetelor! Veronica recunoaște ce simte

Logo show Marti, 01.09.2026, 15:04 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary se justifică în fața fetelor: „Am fost asumată cu Radu!”. De ce se simte judecată

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary se justifică în fața fetelor: „Am fost asumată cu Radu!”. De ce se simte judecată

Logo show Marti, 01.09.2026, 14:29 Mireasa, sezonul 14. Doamna Flori a răbufnit! O acuză pe Doamna Isabela de încălcarea regulilor

Mireasa, sezonul 14. Doamna Flori a răbufnit! O acuză pe Doamna Isabela de încălcarea regulilor

Logo show Marti, 01.09.2026, 14:17 Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Alexandra Belu

Super Neatza. Campania „Băgă la ghiozdan”! Ce premiu a obținut Alexandra Belu

Logo show Marti, 01.09.2026, 11:00 Super Neatza. Infidelitatea în concediu: Cum gestionezi trădarea?

Super Neatza. Infidelitatea în concediu: Cum gestionezi trădarea?

Logo show Marti, 01.09.2026, 10:34 Super Neatza. Anxietatea de separare la câini și pisici! Cum îi afectează întoarcerea ta la birou

Super Neatza. Anxietatea de separare la câini și pisici! Cum îi afectează întoarcerea ta la birou

Logo show Marti, 01.09.2026, 10:12 Super Neatza. Intoleranțe alimentare: Cum știm ce ne face bine și ce ne face rău

Super Neatza. Intoleranțe alimentare: Cum știm ce ne face bine și ce ne face rău

Logo show Marti, 01.09.2026, 10:00 Super Neatza. La mulți ani, Andreea!

Super Neatza. La mulți ani, Andreea!

Logo show Marti, 01.09.2026, 09:02 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii pot avea sentimentul impostorului

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii pot avea sentimentul impostorului

Logo show Marti, 01.09.2026, 09:00
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