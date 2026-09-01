Mireasa, sezonul 14. Mamele, analiză dură despre Mircea și atitudinea lui „alpha”

Ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Veronica a adus în atenția tuturor atitudinea lui Mircea, analizând comportamentul său de tip „bărbat alpha” și modul în care acesta se raportează la cei din jur. Mamele s-au arătat de-a dreptul consternate de atitudinea mamei lui Mircea. Mamele au observat cu stupoare că aceasta nu a menționat deloc detalii despre propria ei nepoată, concentrându-se exclusiv pe dramele și suferințele prin care a trecut Mircea.

Mireasa, sezonul 14. Mama Claudiei intervine în direct! Dezamăgită de alegerea fiicei ei cu...

Marti, 01.09.2026, 15:58

Mireasa, sezonul 14. Întrebări de cunoaștere între Maria și Valentin! Ce au discutat cei doi

Marti, 01.09.2026, 15:25

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț s-au sărutat și sunt oficial un cuplu

Marti, 01.09.2026, 15:17

Mireasa, sezonul 14. Radu, în centrul atenției fetelor! Veronica recunoaște ce simte

Marti, 01.09.2026, 15:04

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary se justifică în fața fetelor: „Am fost asumată cu Radu!”....

Marti, 01.09.2026, 14:29

Mireasa, sezonul 14. Doamna Flori a răbufnit! O acuză pe Doamna Isabela de încălcarea regulilor

Marti, 01.09.2026, 14:17

Mireasa, sezonul 14. Ionuț a încercat să o cunoască mai bine pe Veronica! De ce s-a simțit...

Luni, 31.08.2026, 15:59

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, tot mai apropiați! Sunt cei doi pe drumul unei cunoașteri?

Luni, 31.08.2026, 15:52

Mireasa, sezonul 14. Pas important între Alberto și Claudia! Cei doi au decis să se cunoască...

Luni, 31.08.2026, 15:23

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Radu se declară și ei un cuplu după petrecerea din weekend

Luni, 31.08.2026, 15:11

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary îl refuză ferm pe Mircea după ce concurentul ar fi „jucat la...

Luni, 31.08.2026, 14:58

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin s-au sărutat la petrecere! Cei doi formează primul...

Luni, 31.08.2026, 14:29