Mireasa, sezonul 14. Mamele, analiză dură despre Mircea și atitudinea lui „alpha”
Ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Veronica a adus în atenția tuturor atitudinea lui Mircea, analizând comportamentul său de tip „bărbat alpha” și modul în care acesta se raportează la cei din jur.
Mamele s-au arătat de-a dreptul consternate de atitudinea mamei lui Mircea. Mamele au observat cu stupoare că aceasta nu a menționat deloc detalii despre propria ei nepoată, concentrându-se exclusiv pe dramele și suferințele prin care a trecut Mircea.
Marti, 01.09.2026, 15:42