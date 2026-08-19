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Mireasa, sezonul 14. Valentin, între profesia de inginer și afacerile de familie! Ce calitate caută la o fată

Ediția din 19 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Un nou concurent promite să atragă toate privirile în noul sezon Mireasa! Valentin are 26 de ani, este din București, zodia Vărsător, și îmbină cu succes cariera de inginer cu sprijinul oferit în afacerile familiei sale. În acest clip, îl cunoaștem mai bine pe Valentin și aflăm ce părere are despre iubire și viitor. Deși mărturisește că nu a intrat în emisiune cu gândul fix la căsătorie, tânărul este deschis și crede că viața poate surprinde pe oricine atunci când apare persoana potrivită.
Miercuri, 19.08.2026, 14:27
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Mireasa, sezonul 14. Emanuel dezvăluie ce calități trebuie să aibă femeia ideală

Mireasa, sezonul 14. Emanuel dezvăluie ce calități trebuie să aibă femeia ideală

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Andreea, despre femeia pe care o numește cu adevărat „mamă”

Mireasa, sezonul 14. Andreea, despre femeia pe care o numește cu adevărat „mamă”

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț, cartea de vizită! Fostul concurent Survivor este pregătit să își găsească jumătatea

Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț, cartea de vizită! Fostul concurent Survivor este pregătit să își găsească jumătatea

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 14. Speed date cu Radu! Cine este fanta pe care a pus ochii

Mireasa, sezonul 14. Speed date cu Radu! Cine este fanta pe care a pus ochii

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 15:04 Mireasa, sezonul 14. Mărturisiri dureroase! Maria rupe tăcerea despre trădarea din ultima relație

Mireasa, sezonul 14. Mărturisiri dureroase! Maria rupe tăcerea despre trădarea din ultima relație

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 14:55 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen o critică pe doamna Isabela din cauza cățelului Goofy: „Întârzie!”

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen o critică pe doamna Isabela din cauza cățelului Goofy: „Întârzie!”

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 14:13 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la Asia Express

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la Asia Express

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:33 ”E copia lui Vârciu!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”E copia lui Vârciu!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:25 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vlad Huidu, impresionat de experiența trăită la stână: „Cea mai frumoasă seară”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vlad Huidu, impresionat de experiența trăită la stână: „Cea mai frumoasă seară”

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:24 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Activități la fermă pentru Rikito Watanabe și Sonny Medini: „Asta e munca mea favorită!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Activități la fermă pentru Rikito Watanabe și Sonny Medini: „Asta e munca mea favorită!”

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:09 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși să mulgă și să tundă oi

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși să mulgă și să tundă oi

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:08 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Utilajul zgomotos care le-a dat bătăi de cap: „Lor le zdruncina creierii, nouă urechile!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Utilajul zgomotos care le-a dat bătăi de cap: „Lor le zdruncina creierii, nouă urechile!”

Logo show Marti, 18.08.2026, 22:41
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