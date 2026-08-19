Mireasa, sezonul 14. Valentin, între profesia de inginer și afacerile de familie! Ce calitate caută la o fată

Ediția din 19 august 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Un nou concurent promite să atragă toate privirile în noul sezon Mireasa! Valentin are 26 de ani, este din București, zodia Vărsător, și îmbină cu succes cariera de inginer cu sprijinul oferit în afacerile familiei sale. În acest clip, îl cunoaștem mai bine pe Valentin și aflăm ce părere are despre iubire și viitor. Deși mărturisește că nu a intrat în emisiune cu gândul fix la căsătorie, tânărul este deschis și crede că viața poate surprinde pe oricine atunci când apare persoana potrivită.

Miercuri, 19.08.2026, 14:27