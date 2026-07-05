Ce hotărâre a luat Alexandru de la Mireasa. Meciul iubirii, după ce a cedat psihic și a răbufnit. Ce va face după emisiune

Alexandru a cedat psihic și a răbufnit, la Mireasa! Află ce hotărâre a luat concurentul. Ce se va întâmpla după ce va ieși din emisiune.

Viitorul ridică multe semne de întrebare pentru cuplul Giulia și Alexandru, mai ales după ce aceștia au trăit împreună dureroasa experiențăa pierderii sarcinii concurentei. De atunci, grijile s-au amplificat în sufletele celor doi și, nu de puține ori, cei doi au cedat psihic din cauza faptului că se simt copleșiți de gândul că familia tânărului nu îi susține. Recent, la emisiunea Mireasa. Capriciile iubirii, Alexandru a făcut anunțul ce a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor.

Descoperă ce hotărâre a luat concurentul, după ce a cedat psihic și a răbufnit, în ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Ce hotărâre a luat Alexandru de la Mireasa. Meciul iubirii, după ce a cedat psihic și a răbufnit

În ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, camerele de filmat au surprins diferitele discuții purtate de Giulia și Alexandru despre relația lor și despre viitorul pe care îi așteaptă. Tânăra este deranjată de faptul că familia logodnicului ei nu o acceptă și că viitoarea ei mamă soacră refuză să mai discute telefonic.

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La un moment dat, Alexandru a cedat psihic și a răbufnit: „Iubirea mea, nu îți mai implementa lucrurile astea în cap! Ok, ok, și rămâi cu mama în viața asta? Rămâi cu mama?! Și ce putere am eu? Dacă eu ți-am spus că ajung acasă și vorbesc cu ea, tu te consumi acuma pe o situație care nu ține nici de mine, nici de tine (...). Tu te focusezi pe mama, tu te focusezi pe mama și relația noastră se duce! Fix asta se întâmplă dacă facem asta! Tu poți să înțelegi că pe mine mă doare sufletul?! Importanți suntem noi, nu ce zice mama și ce zice lumea”.

„Știu, și te înțeleg, știu că te doare. Că ea face infarct dacă tu te căsătorești, că ea moare...”, a fost replica Giuliei cu privire la replicile mamei lui Alexandru.

„Sunt vorbe, nu mai halesc vorbe, astea sunt drame! Mi-a zis mama vorbele astea de milioane de ori, mereu a fost așa, când nu i-a convenit ceva a început să dramatizeze. Ok, e mama mea, nu se simte bine, înțeleg, dar în același timp și eu sunt important”, a continuat Alexandru extrem de nervos.

Discuțiile au continuat în aceeași manieră pătimași, semn că Alexandru chiar este consumat de această situație.

„Eu simt că tu ești femeia pe care eu mi-o doresc pentru tot restul vieții, cu sau fără binecuvântarea lor. Eu asta simt”, a continuat tânărul, spunând astfel că a hotărât să ignore părerea familiei sale.

„Îți demonstrez că după ce ieșim de aici tu vei fi cu mama mai bine decât sunt celellate cupluri cu părinții lor. Îți zic sută în mie, că eu o știu pe mama”, a mai adăugat tânărul.

În platou, la Capriciile iubirii, Alexandru a spus că nu se aștepta să se ajungă la o asemenea situație cu mama lui, dar că totuși e important și ce simte el. De asemenea, el a criticat schimbarea de atitudine a mamei lui: „Sunt o persoană înțelegătoare lși răbdătoare, dar îmi pare rău că am momente în care simt că bubui și o fac chiar în fața Giuliei și îmi pare rău”.

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.