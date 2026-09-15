Mireasa, sezon 14. Mama lui Anne-Mary nu a vrut să intre în direct după scandalul provocat de fiica sa, dar a transmis un mesaj

După ce a fost protagosita unui scandal uriaș la petrecerea din casa Mireasa, Anne-Mary a primit un mesaj de la mama ei. Raluca Preda i-a transmis mesajul concurentei în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii.

Mama lui Anne-Mary nu a vrut să intervină în direct prin telefon, însă a transmis un mesaj. Prezentatoarea Mireasa: Capriciile Iubirii i-a transmis fetei mesajul de la mama sa.

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Mama lui Anne-Mary nu a vrut să intre în direct după scandalul provocat de fiica sa. Ce mesaj a transmis prin intermediul Ralucăi Preda: „Te rugăm să...”

„Mama ta a fost sunată de către colegii mei. Ne-am gândit că ai nevoie de o voce caldă, însă din păcate dânsa nu și-a dorit să intervină în direct, însă ne-a rugat să îți transmitem următorul mesaj: Suntem alături de tine. Te rugăm să îți revizuiești comportamentul și să te gândești înainte să faci ceva”, i-a spus prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii lui Anne-Mary.

„Asta o aud zilnic. Știu!”, a răspuns Anne-Mary.

Reamintim că lui Anne-Mary i-a fost retras titlul de Mireasa Săptămânii, ca sancțiune pentru comportamentul pe care l-a avut față de Veronica. După ce Radu s-a despărțit de Anne-Mary, băiatul a interacționat cu Veronica, fapt care a scos-o din minți pe foata lui iubită. Anne a țipat și a aruncat cu jigniri și amenințări greu de reprodus la adresa Veronicăi.

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„Ține-te departe de Radu că ne certăm rău. Vezi-ți de treaba ta că nu ești tu concurența mea! Dacă e singur, nu trebuie să sari pe el ca peștoaica în apă. Că te distrug. Îți promit că o să plângi toată emisiunea dacă o să continui așa. Nu vezi cum arăți tu și cum arăt eu? Eu o bat pe asta! Pe Veronica! Și-o încearcă cu mine! Babă ce ești! Nu se uită cum arată ea și cum arăt eu! O să-i fac zile negre. S-a găsit scroafa din cocină să-mi ia mie bărbatul. Niciodată în viața asta nu se bagă peste mine!”, au fost cuvintele spuse de Anne-Mary, după ce a tras-o pe Veronica de pe ringul de dans.

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