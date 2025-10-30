Mireasa, sezon 12. Bunica Virginia, cuvinte dure la adresa doamnei Liliana. Conflict în direct între cele două

Doamna Virginia este foarte nemulțumită că doamna Liliana nu o tratează așa cum și-ar dori. Bunica lui Alex și-a spus supărările în fața doamnei Cristiana, iar subiectul a fost dezbătut și în live, la MIreasa, Capriciile Iubirii.

Doamna Virginia o acuză pe doamna Liliana că nu i-a răspuns la „Bună dimineața”, că o marginalizează, că dă ordine și că nu o întreabă și pe ea ce dorește să mănânce.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Mama lui Emily a trimis o scrisoare. Ce mesaj a avut pentru mama lui Liviu

„Striga la toată lumea să vină să-și schimbe bateriile. Trebuia să stai la etaj și să strigi? Aici n-avem aceleași drepturi mamele. O parte cu drepturi depline, o parte gunoaie de măturat. Nu e egală. Voi sunteți egale, măi Cristiana. Când intru în bucătărie, pe 4 noiembrie se face o lună de zile de când a început războiul. Pe data de 14 a făcut Lavinia o tochitură, ne-a pus să mâncăm. V-ați luat farfuriile și ați plecat la altă masă! Pe mine nu mă întreabă nimeni ce doresc să mănânc. Știți ce urmăriți voi cu mine? Să clachez! Intru într-o dimineață în bucătărie, făceau fasole, și am dat „Bună dimineața!” și n-a răspuns. Toată lumea vorbește și eu nu sunt băgată deloc în seamă. Eu nu sunt pentru bani, eu am venit pentru copil, dar ele pot să spună că stau pentru bani. Aici nu plătește chirie, nu plătește apă, nu plătește nimic, îi convine. Eu acasă am de toate cele. Eu am o lună de zile de tensiune. Intru aici, dau Bună dimineața, nu răspunde. Dar ce crede, că mă torturează pe mine? Ea pentru mine aici e un tiran. De când e mama săptămânii i se pare că toate ordinele sunt de la ea date. Ce spune ea, așa se face!”, i-a bunica Virginia doamnei Cristiana.

„Poate să spună că stă pentru bani!”. Conflict în direct între două mame din casa Mireasa. Doamna Liliana, foarte afectată după cuvintele dure ale bunicii Virginia: „Acesta e atac la persoană!”

În emisia live a izbuncnit un conflict între cele două

Doamna Virginia a făcut și un „atac la persoană”, vorbind despre copilul doamnei Liliana.

„Fiecare copil al meu e gospodar, are casă, are masă, familie, eu am crescut cum am știut eu. Dar a ei dacă are 25 de ani și n-are nici casă și e ca Alexandra, nici nu știe ce e acela bărbat, a ei cum e educată? E ținută la icoane, e sfântă. Mâine-poimâine trece de 60 de ani. Când o să aibă un nepot? Când o să fie bunică?”, a spus doamna Virginia.

„O văd pe doamna Liliana foarte afectată. Aveți lacrimi în ochi!”, a spus Raluca Preda.

„Asta e o răutate a dumneavoastră. Ați zis că mâncați de regim, mâncați ce vreți. Eu am fost apropiată de dumneai, până a început să vorbească urât. Dumneavoastră nu știți nimic nici despre copilul meu, nici despre casă, nici ce are, nici ce n-are! Aici vă spun să vă fie cu obraz pentru că nu puteți să discutați așa ceva. Suport atâtea, sforăie, am răbdat! Am ținut la dumneaei, am ajutat-o, de toate i-am făcut, dar când văd că mă discută, nu mai merită să-i arăt bunătatea”, a spus doamna Liliana.

Citește și: Mireasa sezon 12. Tensiuni între mame. Bunica Virginia și doamna Liliana sunt deranjate de doamna Nicoleta. Ce au să îi reproșeze