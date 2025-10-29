Mireasa sezonul 12. Mama lui Emily a trimis o scrisoare. Ce mesaj a avut pentru mama lui Liviu

La finalul emisiei live de Mireasa de pe 29 octombrie 2025, Simona Gherghe i-a citit lui Emily un mesaj din partea mamei ei.

Mama lui Emily nu a putut intra în direct prin telefon, dar a trimis o scrisoare, căreia i-a dat citire prezentatoarea emisiunii Mireasa. Mesajul a venit în contextul în care mama lui Liviu și-a exprimat teama ca „Afrodita” să joace un rol și să-l facă pe fiul său să sufere la finalul celor 12 zile de test.

Mama lui Emily i-a dat asigurări doamnei Vasilica în ceea ce privește sentimentele fetei, precizând că aceasta nu se preface și că nu s-ar juca niciodată cu sufletul unui om, pentru că și ea știe cum este să suferi.

La finalul emisiei live, Simona Gherghe a citit o scrisoare de la mama lui Emily. Ce a dorit să le transmită aceasta lui Liviu și mamei lui: „Pot să-i înțeleg temerile de mamă”

„Vreau să-i transmiteți mamei lui Liviu că pot să-i înțeleg temerile de mamă, dar, așa cum dânsa are temeri pentru fiul ei, și noi simțim la fel. Din calitatea mea de mamă, o să-i dau eu răspunsul la întrebarea despre Emily: dacă ceea ce simte pentru Liviu este un joc sau un lucru real. Fata mea nu se joacă cu sentimentele fiului dânsei, o asigur eu. Fata mea nu ar face toate gesturile față de Liviu dacă nu ar simți ceva pentru el. Credeți-mă pe cuvânt. Totuși, și ea este un suflet de om și nu mi se pare corect să se spună că iar se joacă cu sentimentele fiului ei și că l-ar face să sufere. Și fata mea a suferit, și știind cum este să suferi, nu i-ar face rău lui Liviu. Doresc să-l felicit pe Liviu pentru că a fost mai vocal și mai hotărât și vreau să fie sincer și să aibă încredere în Emily, că ea nu-i va mai răni sufletul. Să știe că nouă ne place de el și că noi le suntem amândurora alături”, a transmis mama lui Emily printr-o scrisoare.

„Și eu o simțeam pe Emily absolut reală. Știu că anumite gesturi nu le-ar fi făcut dacă nu ar fi fost ceva din partea ei”, a spus Liviu.

Mama lui Liviu s-a bucurat să audă aceste cuvinte.

„Mă liniștește mesajul foarte mult și îi cer scuze dacă dânsa crede că am jignit cu ceva, dar eu nu cred că a jignit. Fiecare mamă își apără puiul”, a spus doamna Vasilica.

