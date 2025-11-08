Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Ce a postat Ale la scurt timp după ce a fost eliminată: „A fost o perioadă în care am învățat mult”

La scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa, Ale a publicat pe rețelele sociale un mesaj. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 08 Noiembrie 2025, 11:11 | Actualizat Sambata, 08 Noiembrie 2025, 11:18
Ale a fost eliminată de la Mireasa | Antena 1

După ce a reintrat în posesia telefonului, Ale a publicat un scurt mesaj în care le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o. De asemenea, fata a vorbit și despre ceea ce a învățat în cadrul participării sale la Mireasa.

Ce a postat Ale imediat după ce a intrat în posesia telefonului. Fosta concurentă Mireasa a avut ceva de transmis după eliminare

„Am reintrat în posesia telefonului și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea pe care mi-ați oferit-o în această experiență extraordinară. A fost o perioadă în care am învățat mult despre mine, despre viață, dar și despre ce înseamnă să fii parte dintr-un astfel de show", a spus Ale.

Ale a fost eliminată de la Mireasa în gala de pe 7 noiembrie 2025. În cursa de eliminare s-au aflat ea, Ștefania și Iolanda. Lupta a fost strânsă între Ale și Iolanda, procentele de vot fiind foarte apropiate. Cei mai mulți dintre votanți (45,41%) au decis ca Ale să părăsească emisiunea: „Nu pot spune că sunt supărată. Plec cu inima împăcată. Mă bucur că i-am cunoscut pe toți cei din casă. A fost o experiență unică, pe care nu o să mai am ocazia să o întâlnesc vreodată și abia aștept să-mi văd familia și pe cei dragi!”, a transmis Ale când a aflat că părăsește emisiunea Mireasa.

Ale nu și-a găsit jumătatea în casa Mireasa. Tânăra a interacționat cu Virgil, dar după eliminarea lui, băiatul nu i-a mai dat niciun semn fetei. Ale i-a făcut o chemare înapoi în casă lui Virgil, pe care a anulat-o ulterior. Fata a avut apoi un apel video cu Virgil, unde băiatul a încurajat-o să se îndrepte spre Cosmin. Înainte de a primi verdictul eliminării, Ale s-a exprimat că ar vrea să-i cunoască pe Cosmin și Ionuț, însă publicul nu i-a mai oferit această șansă în casa Mireasa.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
