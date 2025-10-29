Mireasa, sezon 12. Ce l-a sfătuit doamna Vasilica pe Liviu, în legătură cu Emily: „Eu știu că e frumoasă, dar…”

În emisia live de Mireasa de pe 29 octombrie 2025 au fost difuzate imagini cu o conversație directă purtată de Liviu cu mama lui. Doamna Vasilica și-a sfătuit să aibă grijă în ceea ce o privește pe Emily.

„Trebuie să ai grijă. Eu știu că e frumoasă, e arătoasă, dar trebuie să ai grijă. Eu n-am venit nici să te despart, nici să te împac. Mie îmi dă cu virgulă. Erai ca un câine, nu mai mâncai nu nimic. Atunci ai pus sufletul pe tavă, acum ești și trup și suflet. Nici cu Ștefania nu ai procedat bine. Și-a pus o speranță, niște sentimente acolo sunt și tot timpul ți-am spus, tu ești conștient că ești un bărbat frumos și crezi că ai toată lumea la picioare. Dar nu-i așa. O să vezi când o să suferi. Știi ce îmi dă cu virgulă? Ea a fost foarte vehementă și tu ca un cățeluș erai după ea. N-a văzut asta? A văzut când a plecat afară? Nu te poți schimba la 180 de grade”, i-a spus doamna Vasilica lui Liviu.

„Poate în sufletul ei ea ar fi vrut, dar avea și ea niște bariere…”, a spus Liviu despre Emily.

„Mi se pare o conversație normală între mamă și fiu”, a spus Emily, care ulterior și-a spus o părere despre situația dintre el și Ștefania.

Emily a precizat că după plecarea ei are teama că Liviu s-ar întoarce iar la Ștefania.

„El a închis-o. Ștefania nu. Cred că ar trebui să aibă o conversație cât mai clară și sinceră, să-și dea mâna și să se încheie tot”, a spus Emily.

În contextul în care Emily consideră că situația dintre Ștefania și Liviu nu s-a încheiat, cei doi vor avea parte de o noapte în casa băieților, în timp ce ceilalți concurenți vor fi în cealaltă casă, așa cum s-a întâmplat cu o seară înainte, dar cu Liviu și Emily.

„Aș vrea să vă dau și vouă o seară să discutați cu sau fără doamna Vasilica. Cum simțiți”, a spus Simona Gherghe.

„Cred că o conversație de lămurire cu Ștefania o pot purta și când sunt ușile deschise”, a spus Liviu.

„Probabil că o discuție i-ar aduce clarificări și lui Emily. Eu n-am nicio problemă să vorbesc cu Liviu”, a spus Ștefania.

