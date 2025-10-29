Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Cum a răspuns Emily când a fost invitată să vină pentru testul Afroditei. Detaliul dezvăluit la Capricii

La Mireasa, Capriciile Iubirii, Raluca Preda a dezvăluit cum a răspuns Emily invitației de a reveni în emisiune în calitate de „Afrodita” pentru Liviu. 

Publicat: Miercuri, 29 Octombrie 2025, 12:37 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 13:03

Liviu și-a dat frâu liber sentimentelor, iar Emily l-a primit cu brațele deschise. Întrebarea la care se gândesc concurenții, dar și mama lui Liviu, este dacă fata joacă un rol sau și ea simte ceva pentru Liviu.

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Raluca Preda a spus că atunci când Emily a fost invitată la testul Afroditei, fata a precizat că este un test și pentru ea însăși.

„Mi-au confirmat și colegii mei chiar în acest moment”. Raluca Preda a dezvăluit cum a răspuns Emily când a fost invitată la testul Afroditei. Ce a precizat fata când a fost contactată

„Mi-au confirmat și colegii mei. Chiar în acest moment mi-au spus că Emily, în momentul în care a fost contactată, a spus că vine să facă acest test, însă și pentru ea, pentru că a realizat că are sentimente pentru Liviu. Acum, mari, mici…”, a spus Raluca Preda.

„Am zis să văd dacă mă deschid ce se întâmplă. Am zis că nu am nimic de pierdut. Sunt 12 zile în care primesc niște răspunsuri pe moment, dar mai mult contează și cele de după”, a spus Emily.

De când a venit în casa Mireasa, Emily stă tot timpul cu Liviu, ea, în calitate de Afrodita, neavând uși închise. Fata i-a aruncat o înțepătură lui Liviu, în legătură cu faptul că după eliminarea sa, el s-a îndreptat spre Ștefania. „A fost poate un mic deranj, nu pot numi dezamăgire pentru că mă așteptam. Mi s-a confirmat că în anumite circumstanțe, chiar dacă nu simte, poate să se îndrepte spre o anumită persoană, chiar dacă nu simte asta.

Întrebată ce-i spune instinctul de mamă în ceea ce o privește pe Emily, doamna Vasilica a spus: „Nu cred că sentimentele se pot schimba de la o zi la alta. Am avut și eu anii lor. Până să iasă din casă, Emily l-a refuzat categoric. A fost foarte vehementă pe deciziile ei”.

