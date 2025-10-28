Mireasa, sezon 12. Sora Ștefaniei a intervenit telefonic. Fata a încercat să zâmbească, dar lacrimile i-au trădat sentimentele

Sora Ștefaniei a intervenit în direct la Mireasa pe 28 octombrie 2025, pentru a o încuraja pe Ștefania, în situația incomodă în care se află.

În emisia live de Mireasa de pe 28 octombrie Ștefania a văzut mai întâi materialul în care Liviu i-a comunicat că între ei nu poate fi nimic, apoi a vizionat imagini cu băiatul și Emily făcând gesturi tandre unul față de celălalt, stând lipiți și vorbind despre iubire. Liviu a spus că o simte reală pe Emily. În contextul în care Ștefania nu se simte într-o situație comodă, sora acesteia, Laura, a intervenit telefonic. Ștefania a încercat să zâmbească, dar lacrimile i-au trădat emoțiile și suferințele.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu doamna Nicoleta

Sora Ștefaniei a intervenit telefonic, după ce Liviu a ales-o pe Emily. Fata a încercat să zâmbească, dar lacrimile i-au trădat sentimentele

„În primul rând vreau să o întreb cum este, cum stă în momentul actual, pentru că am văzut că ultimele zile au fost încărcate emoțional”, a spus Laura.

„Sunt bine. Mă împac cu situația”, a spus Ștefania.

„Să știi că testul ăsta cred că a fost o chestie pozitivă și pentru tine și pentru Liviu. Pentru el că a descoperit ce sentimente are pentru Emily și pentru tine faptul că nu era băiatul potrivit. Capul sus! Înainte și tot răul spre bine! Am încredere că Ștefania e o luptătoare. Mama ar fi vrut să intre în direct, dar e la muncă”, a mai spus Laura.

„Stai liniștită! Vreau să vă zic că sunt puternică! O să fie totul bine!”, a spus Ștefania.

„Brațele noastre sunt deschise. Te așteptăm acasă, când va fi să vii!”, a spus Laura.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu a venit de urgență în casa Mireasa. Ce decizie a avut de luat doamna Vasilica

Liviu a oprit interacțiunea cu Ștefania și și-a lăsat frâu liber sentimentelor față de Emily

Liviu i-a comunicat decizia Ștefaniei în ceea ce o privește.

Liviu: Să știi că am ajuns la rezultatul final.

Ștefania: Vrei să te pronunți acum? Nu vrei să aștepți? Nu pentru mine, pentru tine. Ai mai spus lucruri.

Liviu: Ți-am promis că o să fiu sincer și rezultatul final e că oricât am încerca noi doi, cel puțin din partea mea, nu putem ajunge la ce vrei tu.

Ștefania: Aici zici ca și cum tu știi ce vreau eu!

Liviu: O să zic la modul general. La ce trebuie să ajungă doi oameni…

Ștefania: Eu nu știu dacă noi am fi fost lăsați fără un test, dacă și eu aș fi ajuns la un test în sens pozitiv.