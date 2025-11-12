Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Mama lui Alex a intervenit în direct cu un mesaj clar pentru bunica Virginia

Mireasa, sezon 12. Mama lui Alex a intervenit în direct cu un mesaj clar pentru bunica Virginia

Bunica Virginia și Florina nu se prea înțeleg, fapt care îl pune pe Alex în dificultate. Mama băiatului a intervenit în direct la Mireasa, pe 12 noiembrie 2025. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 14:50 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 15:14

De când Florina a făcut declarații picante la provocarea Am/N-am, bunica Virginia s-a distanțat. De asemenea, buni a fost nemulțumită când fata a spus că partenerul ei „nu are voie” să aibă prietenii apropiate și conversații telefonice lungi cu fete. Bunica lui Alex a mai remarcat că Florina este mai apropiată de doamna Liliana decât de ea. Totodată, bunica are și ea preferate în rândul fetelor cu care Florina nu se prea înțelege. În acest context, doamna Adina, mama lui Alex, a intervenit telefonic.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Raluca Preda a avut parte de o surpriză în direct. Prezentatoarea de la Capricii a împlinit 35 de ani

Mama lui Alex a intervenit în direct cu un mesaj clar pentru bunica Virginia. Ce a avut să-i spună după neînțelegerile cu Florina: „Să nu uite de ce e acolo...”

„Vreau să-i spun mamei mele că ea e acolo să-i susțină pe Alex și pe Florina. Indiferent de situație, ea pentru Alex s-a dus acolo, nu pentru altcineva. Nici nu poți să fii așa de tăioasă. Nu judeca o carte după copertă, ascultă întâi fata și după aceea tragi o concluzie. N-o respinge!”, și-a sfătuit doamna Adina mama.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Tu știi ce urât se vede? Zici că ești mahalagioaică”

„Păi pentru Alex sunt venită. Dar dacă nu-mi convine ce scoate pe gură Florina, n-am voie să-mi spun o părere? Eu n-am respins-o”, a spus doamna Virginia.

„Fata s-a simțit bine cu fetele, așa discută tineretul, nu trebuie să punem accent pe un subiect. Nu ar trebui să o judece pentru niște vorbe. Alex, să știi că noi te susținem și indiferent de decizia pe care o să o iei, noi suntem alături de tine”, a mai spus mama lui Alex.

Colaj cu concurenții Mireasa
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 12. Iolanda i-a făcut chemare lui Alexandru în casă după ce acesta i-a trimis flori și o scrisoare

Mireasa, sezon 12. Task-ul cabinei telefonice. Cum a început cel mai dificil task și de ce a sunat AdrenaLINIA în live...
Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
Observatornews.ro Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Iolanda i-a făcut chemare lui Alexandru în casă după ce acesta i-a trimis flori și o scrisoare
Mireasa, sezon 12. Iolanda i-a făcut chemare lui Alexandru în casă după ce acesta i-a trimis flori și o scrisoare
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Tu știi ce urât se vede? Zici că ești mahalagioaică”
Mireasa, sezon 12. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Tu știi ce urât se vede? Zici că ești...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x