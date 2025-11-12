Mireasa, sezon 12. Mama lui Alex a intervenit în direct cu un mesaj clar pentru bunica Virginia

Bunica Virginia și Florina nu se prea înțeleg, fapt care îl pune pe Alex în dificultate. Mama băiatului a intervenit în direct la Mireasa, pe 12 noiembrie 2025.

De când Florina a făcut declarații picante la provocarea Am/N-am, bunica Virginia s-a distanțat. De asemenea, buni a fost nemulțumită când fata a spus că partenerul ei „nu are voie” să aibă prietenii apropiate și conversații telefonice lungi cu fete. Bunica lui Alex a mai remarcat că Florina este mai apropiată de doamna Liliana decât de ea. Totodată, bunica are și ea preferate în rândul fetelor cu care Florina nu se prea înțelege. În acest context, doamna Adina, mama lui Alex, a intervenit telefonic.

Mama lui Alex a intervenit în direct cu un mesaj clar pentru bunica Virginia. Ce a avut să-i spună după neînțelegerile cu Florina: „Să nu uite de ce e acolo...”

„Vreau să-i spun mamei mele că ea e acolo să-i susțină pe Alex și pe Florina. Indiferent de situație, ea pentru Alex s-a dus acolo, nu pentru altcineva. Nici nu poți să fii așa de tăioasă. Nu judeca o carte după copertă, ascultă întâi fata și după aceea tragi o concluzie. N-o respinge!”, și-a sfătuit doamna Adina mama.

„Păi pentru Alex sunt venită. Dar dacă nu-mi convine ce scoate pe gură Florina, n-am voie să-mi spun o părere? Eu n-am respins-o”, a spus doamna Virginia.

„Fata s-a simțit bine cu fetele, așa discută tineretul, nu trebuie să punem accent pe un subiect. Nu ar trebui să o judece pentru niște vorbe. Alex, să știi că noi te susținem și indiferent de decizia pe care o să o iei, noi suntem alături de tine”, a mai spus mama lui Alex.

