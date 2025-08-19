Mireasa, sezon 12. Emily și Cristian sunt într-o cunoaștere: „Simțeam fluturași în stomac”. Reacția lui Liviu

În emisia live de Mireasa de pe 19 august 2025 Emily și Cristian s-au declarat oficial într-o cunoaștere. Anunțul celor doi a fost surprinzător având în vedere că după ce au dansat la petrecere au spus că se potrivesc doar la distracție.

Cristian a câștigat la primul task din sezonul 12 Mireasa 3 ore de petrecut în casa fetelor. În acel timp, Emily i-a adresat mai multe întrebări de cunoaștere și a fost încântată de răspunsurile lui. În emisia live de Mireasa de pe 19 august Emily a spus că are un anunț de făcut. Concurenta a anunțat că după ce a interacționat cu Cristian simțea că are fluturași în stomac, motiv pentru care a hotărât să se axeze exclusiv pe fiul doamnei Nicoleta. Sentimentul lui Cristian a fost reciproc.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Costina și Dian s-au sărutat la petrecere. Cum a reacționat Ionuț, care credea că e unica opțiune a fetei

A doua cunoaștere din sezonul 12 Mireasa. Cine e băiatul pe care se axează Emily: „Simțeam fluturași în stomac!” Reacția lui Liviu: „Nu mi s-a părut corect ce au făcut ei”

Deși în urmă cu câteva zile Cristian spunea că unica lui opțiune e Lavinia, acum fiul doamnei Nicoleta și-a dat seama că simte o conexiune cu Emily.

„S-au clarificat lucrurile între mine și Lavinia. Și doi la mână am avut aceeași frecvență cu Emily, s-a ajuns la concluzia asta, cred că e o chestie reciprocă, nu ne așteptam, așa a fost să fie”, a spus Cristian.

Chiar dacă Emily a spus în trecut că Adin și Liviu sunt opțiunile ei, Emily și-a dat seama că cel mai bine se simte în compania lui Cristian.

„La petrecere nu a fost nimic cu intenție, m-am simțit bine cu Cristian la dansuri. A fost apoi seara în care a venit în casa fetelor, răspunsurile lui mi-au plăcut. Fluturașii… seara m-am gândit de ce eram eu așa zâmbăreață. Am ales să cunosc doar pe Cristian. Și e reciproc. Vreau să mă axez doar pe el”, a spus Emily.

Liviu a avut o mimică serioasă în momentul în care Emily și Cristian au declarat că sunt într-o cunoaștere.

„Mi-am dat seama din anumite gesturi. Așteptam și eu să zică ei. Nu mi s-a părut corect ce au făcut ei. Aș fi gestionat situația altfel. Cristian a susținut că nu vrea să o cunoască pe Emily și Emily... cu siguranță era și el în topul ei, dar și-a format o siguranță flirtând cu alți băieți”, a spus Liviu în emisia live de Mireasa de pe 19 august 2025.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Interacțiuni surprinzătoare la prima petrecere. De cine s-a apropiat mai mult Emily și cu cine a a dansat Sorin